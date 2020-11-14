В холодное время года особенно хочется добавить интерьеру ярких красок. Для этого можно использовать осенние оттенки.

Какие из них наиболее актуальны, и помогут сделать интерьер стильным, рассказывает Недвижимость 24.

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Терракотовый

Осенний теплый оттенок, который придаст помещению яркости и свежести. Это могут быть шторы, плед, обивка дивана или пару подушек – главное – настроение.

Теплый оттенок подарит уют помещению / Фото eremont

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Винные оттенки

Красные, бордовые, коралловые и даже сливовые ноты украсят интерьер, сделают его выразительным, элегантным, роскошным и дорогим. Для правильного акцента достаточно небольших деталей.

Винные оттенки – настоящая роскошь / Фото inmyroom

Подобные оттенки выглядят дорого и стильно / Фото cozyblog

Капучино

Универсальный цвет, который подойдет для любого помещения и любого стиля. Он прекрасно выглядит в интерьере, делает его изысканным.

Цвет капучино – универсальный / Фото j.etagi

Еловый

Трендовый цвет 2020 года. Холодный, но приятный и привлекающий внимание. Используйте его для пледа или другого текстиля.

Этот оттенок станет отличной компанией ярким осенним цветам / Фото inmyroom

Корица

Еще один осенний оттенок, который подойдет как для маленького, так и для большого жилья. Он приятный для взгляда и сочетается с различными цветами, а также с разными фактурами и материалами.

Корица – оттенок, который подарит настроение осени / Фото rem-stroitelstvo