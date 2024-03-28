Яскраві колони і "живий фасад": у Боготі побудують дуже креативну школу дизайну

У столиці Колумбії збудують яскраву школу дизайну та виробничий простір для місцевого університету. Фасад будівлі буде справді унікальний, з використанням яскравих колон і традиційних кошиків з рослинами.

Школу дизайну побудують у кампусі університету на центральній вулиці Боготи. Вона складатиметься із семи поверхів і матиме кілька відкритих терас. За планом, будівництво має розпочатися у 2025 році.

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Унікальна школа дизайну в Боготі

Семиповерхову будівлю можна буде одразу впізнати за унікальним фасадом, який складатиметься з різнокольорових колон. Окрім того, будівлю прикрашатимуть кошики, сплетені за технікою, що традиційна для колумбійської корінної громади вунаан. Цей проєкт стане першим для студії Heatherwick у Південній Америці.

Нова будівля має стати центром кампусу та доповненням до історичних будівель.

Креативність є важливою для архітектури Боготи. Це видно скрізь, куди не глянь. Ми хочемо, щоб студенти відчули почуття гордості за свій кампус ще до того, як увійдуть до будівлі,

– сказав Еліот Постма, керівник групи архітекторів Heatherwick Studio.

Проєкт школи дизайну / Фото Estudio Nod

За словами архітекторів, які працюватимуть над школою, Колумбія може похвалитися другим у світі рівнем біорізноманіття. Саме тому архітектори зупинилися на біофільному дизайні.