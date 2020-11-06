Делая ремонт в кухне, необходимо предусмотреть все нюансы. Один из самых важных – освещение.

Какие ошибки наиболее часто встречаются в проектировании света на кухне, рассказывает Недвижимость 24.

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Источники света

В любой кухне требуется дополнительное освещение. Лучше продумать много источников сразу, чтобы потом не жалеть до следующего ремонта, как это часто бывает.

Чтобы кухня получилась идеальной, продумайте подсветку:

столешницы (это удобно во время приготовления пищи);

плиты (если на вытяжке нет подсветки, стоит сделать отдельную в этой зоне);

полок (особенно, если есть открытые стеллажи);

обеденной зоны.

Правильное освещение может кардинально изменить вид кухни / Фото svetosmotr

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Температура освещения

Выбирая лампочки на кухню, следует отдать предпочтение теплому свету, а не холодному, как делают многие. Дело в том, что последний имеет синий оттенок и сделает помещение похожим на операционную. Это доставит дискомфорт членам семьи.

Также выбор лампочек зависит от стиля и цветовой палитры кухни. Для классического стиля подойдет теплое освещение, а, например, для лофта, возьмите нейтральный свет. Это позволит избежать желтизны, но при этом комната будет естественной и светлой.

Обратите внимание на оттенки света / Фото design-homes

Свет и уборка

Дополнительные источники освещения на кухне должны быть грамотно размещены. Над обеденной зоной хорошо смотрятся споты, над рабочей поверхностью гарнитура – встроенная подсветка. Однако многие все же предпочитают вешать традиционную люстру на кухне. Безусловно, это выглядит красиво, но и здесь есть нюанс. Она должна быть правильно размещена. Если роскошная хрустальная люстра окажется вблизи плиты, все брызги и жир во время приготовления еды будут оседать на ее поверхности. Кроме того, при таком расположении вам будет неудобно ее мыть.

Продумайте размещение всех источников света / Фото remstroiblog