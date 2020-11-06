Освещение кухни: 3 ошибки, о которых придется сожалеть
Делая ремонт в кухне, необходимо предусмотреть все нюансы. Один из самых важных – освещение.
Какие ошибки наиболее часто встречаются в проектировании света на кухне, рассказывает Недвижимость 24.
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Источники света
В любой кухне требуется дополнительное освещение. Лучше продумать много источников сразу, чтобы потом не жалеть до следующего ремонта, как это часто бывает.
Чтобы кухня получилась идеальной, продумайте подсветку:
- столешницы (это удобно во время приготовления пищи);
- плиты (если на вытяжке нет подсветки, стоит сделать отдельную в этой зоне);
- полок (особенно, если есть открытые стеллажи);
- обеденной зоны.
Правильное освещение может кардинально изменить вид кухни / Фото svetosmotr
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Температура освещения
Выбирая лампочки на кухню, следует отдать предпочтение теплому свету, а не холодному, как делают многие. Дело в том, что последний имеет синий оттенок и сделает помещение похожим на операционную. Это доставит дискомфорт членам семьи.
Также выбор лампочек зависит от стиля и цветовой палитры кухни. Для классического стиля подойдет теплое освещение, а, например, для лофта, возьмите нейтральный свет. Это позволит избежать желтизны, но при этом комната будет естественной и светлой.
Обратите внимание на оттенки света / Фото design-homes
Свет и уборка
Дополнительные источники освещения на кухне должны быть грамотно размещены. Над обеденной зоной хорошо смотрятся споты, над рабочей поверхностью гарнитура – встроенная подсветка. Однако многие все же предпочитают вешать традиционную люстру на кухне. Безусловно, это выглядит красиво, но и здесь есть нюанс. Она должна быть правильно размещена. Если роскошная хрустальная люстра окажется вблизи плиты, все брызги и жир во время приготовления еды будут оседать на ее поверхности. Кроме того, при таком расположении вам будет неудобно ее мыть.
Продумайте размещение всех источников света / Фото remstroiblog
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