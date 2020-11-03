Сіра кухня в інтер'єрі: як оформити і з чим поєднувати
Гарнітур в різноманітних відтінках сірого кольору став популярним рішенням для самих різних кухонь. Це стосується як будинків, так і квартир.
Як обіграти сіру кухню в інтер'єрі, з чим її поєднувати, і на що звернути увагу, розповідає Нерухомість 24.
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Відтінки сірого
В оформленні кухонь використовуються світло-сірий і темно-сірий відтінки.
- Світло-сірий використовується для оформлення фартуха, стільниці, статі. Його можна поєднувати з темним і світлим оздоблення стін і будь-якою фактурою. Фасади можна комбінувати зі світлою стільницею з мармуру, каменю або білого дуба, а також із сріблястою і золотистою фурнітурою.
Світло-сіра кухня гармонійно і стильно виглядає в інтер'єрі / Фото design-homes
- Темно-сірий тон надає кухні лаконічності і строгості. Він може бути у глянцевому виконанні і навіть візуально збільшувати приміщення (при цьому застосовувати його краще в просторих кухнях). Компанію темно-сірому відтінку можуть скласти елементи з нержавіючої сталі (мийка, змішувач, ручки, світильники та ін.).
Темно-сіра кухня – лаконічний і строгий варіант / Фото design-homes
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Поєднання з іншими кольорами
Сірий колір в гарнітурі відмінно комбінується з:
- білим
- бежевим
- коричневим
- червоним
- жовтим
- золотим
- синім
- блакитним
- оливковою
- зеленим
- салатовим
Сірий колір залежно від стилю кухні можна поєднувати з безліччю інших / Фото design-homes
Оздоблення
Фартух
Дрібна мозаїка, плитка у відтінку сталі або мокрого асфальту, імітація цегли або мармуру – ці матеріали з сірими тонами виглядають органічно.
Фартух повинен підкреслювати фасади / Фото design-homes
Підлогове покриття
Найчастіше на кухні використовують керамічну плитку, також допускається паркет, ламінат, рідше – лінолеум.
Стіни
Найбільш поширені варіанти – фарба і шпалери. Щоб ефектно відтінити сірі поверхні, підійде груба фактура – цегла, бетон, камінь, декоративна штукатурка.
Ефектні стіни підкреслять дизайн кухні / Фото design-homes
Стеля
Натяжні стелі, фарбування, панелі з пластику – ці варіанти найбільш затребувані в кухні. Колірне рішення – білий, який візуально піднімає стелю.
Штори
Правильно підібрані штори можуть завершити інтер'єр стильної кухні. Це можуть бути сріблясті фіранки. Також можна зробити штори акцентом у приміщенні. Для цього підберіть контрастний колір. На сьогоднішній день актуальні сині, бірюзові відтінки, попеляста гамма, помаранчеві і жовті тони.
Штори мають важливе значення в інтер'єрі / Фото design-homes
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