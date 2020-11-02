Маленька кухня – приміщення, яке хочеться зробити і затишним, і функціональним. Однак через обмежену площу доводиться добре потрудитися, щоб все вмістилося.

Як зробити маленьку кухню функціональною і при цьому стильною, розповідає Нерухомість 24.

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Другий ярус

Тренд останніх років – другий ярус у кухонному гарнітурі. Високі шафи до стелі дозволяють вмістити набагато більше кухонного начиння і різних предметів, ніж звичайні. Більш того, вони стильно і лаконічно виглядають в інтер'єрі.

Такий варіант – практичний і функціональний / Фото idealkuhnya

Техніка

Для того щоб в кухні все помістилося, серйозно поставтеся до вибору техніки. Виберіть міні-холодильник (якщо немає місця для високого) – його можна вбудувати під стільницю. Посудомийну машину можна взяти вузьку – вона вдало "сховається" під мийкою. Варильна панель також є в компакт-варіанті – на 1 або 2 конфорки. Така техніка займе набагато менше місця.

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Посуд

Щоб приміщення не здавалося ще меншим, уникайте різного за стилем, формою і кольором посуду. Всі видимі і часто використовувані елементи мають бути в одній стилістиці, і відповідати загальному інтер'єру.

Красивий посуд може також стати акцентом / Фото dizajngid

Освітлення

Додаткове світло – обов'язковий атрибут маленької кухні. Щоб кімната візуально здавалася просторішою, зробіть підсвічування робочої зони і повісьте світильники над обіднім столом або барною стійкою. Вони створять потрібний акцент і зроблять приміщення затишним.

Над робочою зоною обов'язково потрібне підсвічування / Фото gd-home

Декор

Багато хто помилково вважає, що якщо кухня маленька, то декор в ній не потрібен. Насправді, це можуть бути функціональні предмети, наприклад, стільці, або рушники.