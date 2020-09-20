Як зекономити місце на кухні: корисні поради
Маленькі кухні досить часто зустрічаються в міських квартирах, а зробити перепланування – дорого, проблематично і не завжди можливо через несучі конструкції.
Щоб кухня була комфотною, затишною і функціональною, потрібно максимально грамотно використовувати простір, розповідає 24 канал.
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Меблі
Доволі часто власники квартир відмовляються від певних предметів з метою економії місця. Однак тут важливий правильний підхід – у кухні повинно бути все необхідне, головне – правильно розставити. Якщо приміщення прямокутної витягнутої форми – розташуйте меблі уздовж стін, якщо квадратної – оптимальний варіант – розстановка буквою "Г".
Підвісні шафи і полиці під стелею допоможуть вмістити необхідне. А збільшити робоче місце допоможуть висувні системи.
Продумайте підвісні полиці на кухні / Фото Pinterest
Балкон
Якщо кухня дуже компактна, але поруч є балкон – сміливо його використовуйте. Об'єднайте два просторт, це дозволить не лише додати світла приміщенню, але і розширить кухню. У разі якщо балкон приєднати неможливо, його можна використовувати як місце для зберігання. Наприклад, розташувати там шафку з ящиками або навісні полки, куди можна заховати кухонне начиння.
Холодильник
Велика побутова техніка займає багато місця в квартирі, тому часто виникає питання: куди поставити холодильник. Один з варіантів – спеціальна ніша. Її можна зробити або на кухні, або в прилеглому приміщенні. Також можна придбати маленький холодильник і окремо морозильну камеру, яку можна заховати під обіднім столом.
Маленький холодильник можна вдало "заховати" / Фото Pinterest
Місця для зберігання
Якщо у кухонних ящиках місця для посуду і іншого начиння недостатньо, подумайте про навісні полиці. Для дрібних предметів використовуйте рейлінги.
Рейлінги – відмінне пристосування для зберігання кухонного начиння / Фото Pinterest
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Цікаві дизайнерські прийоми
Під час ремонту на кухні деякі дрібниці допоможуть створити відсутній комфорт:
- Використовуйте підвіконня як робочу поверхню. Для цього необхідно висоту кухонного гарнітура продумати під висоту підвіконня.
- Встановіть м'який куточок з нішами для зберігання замість звичайних стільців.
- Вибирайте світлі відтінки для оздоблення та меблів.
Підвіконня може служити робочою поверхнею / Фото Pinterest