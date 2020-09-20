Маленькі кухні досить часто зустрічаються в міських квартирах, а зробити перепланування – дорого, проблематично і не завжди можливо через несучі конструкції.

Щоб кухня була комфотною, затишною і функціональною, потрібно максимально грамотно використовувати простір, розповідає 24 канал.

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Меблі

Доволі часто власники квартир відмовляються від певних предметів з метою економії місця. Однак тут важливий правильний підхід – у кухні повинно бути все необхідне, головне – правильно розставити. Якщо приміщення прямокутної витягнутої форми – розташуйте меблі уздовж стін, якщо квадратної – оптимальний варіант – розстановка буквою "Г".

Підвісні шафи і полиці під стелею допоможуть вмістити необхідне. А збільшити робоче місце допоможуть висувні системи.

Продумайте підвісні полиці на кухні / Фото Pinterest

Балкон

Якщо кухня дуже компактна, але поруч є балкон – сміливо його використовуйте. Об'єднайте два просторт, це дозволить не лише додати світла приміщенню, але і розширить кухню. У разі якщо балкон приєднати неможливо, його можна використовувати як місце для зберігання. Наприклад, розташувати там шафку з ящиками або навісні полки, куди можна заховати кухонне начиння.

Холодильник

Велика побутова техніка займає багато місця в квартирі, тому часто виникає питання: куди поставити холодильник. Один з варіантів – спеціальна ніша. Її можна зробити або на кухні, або в прилеглому приміщенні. Також можна придбати маленький холодильник і окремо морозильну камеру, яку можна заховати під обіднім столом.

Маленький холодильник можна вдало "заховати" / Фото Pinterest

Місця для зберігання

Якщо у кухонних ящиках місця для посуду і іншого начиння недостатньо, подумайте про навісні полиці. Для дрібних предметів використовуйте рейлінги.

Рейлінги – відмінне пристосування для зберігання кухонного начиння / Фото Pinterest

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Під час ремонту на кухні деякі дрібниці допоможуть створити відсутній комфорт:

Використовуйте підвіконня як робочу поверхню. Для цього необхідно висоту кухонного гарнітура продумати під висоту підвіконня.

Встановіть м'який куточок з нішами для зберігання замість звичайних стільців.

Вибирайте світлі відтінки для оздоблення та меблів.

Підвіконня може служити робочою поверхнею​ / Фото Pinterest