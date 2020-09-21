Свет на кухне должен быть правильно организован для комфортного проживания.

Как сделать хорошее освещение на кухне и избежать ошибок, рассказывает 24 канал.

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Освещение кухни

Главный секрет кухонного освещения – многоуровневость. Отдельные источника света следует разместить в каждой функциональной зоне. Однако и без общей потолочной подсветки не обойтись.

Основные ошибки

Продумывать освещение до дизайн-проекта кухонного гарнитура

Определяться со светом на кухне следует только после того, как вы продумали расположение функциональных зон (мойки, плиты, рабочей поверхности и обеденного стола). Только после этого светильники можно разместить максимально удачно.

Перед тем, как планировать освещение, закажите дизайн-проект кухни / Фото happymodern

Одна люстра в центре комнаты

Одного источника света на кухне недостаточно. К примеру, когда во время приготовления ужина вы стоите спиной к люстре – столешница оказывается в тени. Таким образом, светильник ничего не освещает.

На кухне потребуется подсветка / Фото topdizz

Важно Распространенные ошибки при ремонте кухни

Отсутствие регулятора яркости света

​На кухне следует установить выключатель с регулятором яркости освещение. Это позволит менять насыщенность в зависимости от настроения и нужд.

Предусмотрите регулятор яркости света / Фото svetosmotr

Потолочная подсветка

Начиная ремонт, возникает вопрос – какому потолочному освещению отдать предпочтение? Есть несколько востребованных вариантов. Они могут использоваться как по отдельности, так и в комбинации друг с другом:

Встраиваемые точечные светильники

Накладные светильники

Светодиодная подсветка

Шинные светильники

Люстра или подвесной светильник

Чем больше света на кухне – тем лучше / Фото kitchensinteriors