Освещение на кухне: основные ошибки
Свет на кухне должен быть правильно организован для комфортного проживания.
Как сделать хорошее освещение на кухне и избежать ошибок, рассказывает 24 канал.
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Освещение кухни
Главный секрет кухонного освещения – многоуровневость. Отдельные источника света следует разместить в каждой функциональной зоне. Однако и без общей потолочной подсветки не обойтись.
Основные ошибки
- Продумывать освещение до дизайн-проекта кухонного гарнитура
Определяться со светом на кухне следует только после того, как вы продумали расположение функциональных зон (мойки, плиты, рабочей поверхности и обеденного стола). Только после этого светильники можно разместить максимально удачно.
Перед тем, как планировать освещение, закажите дизайн-проект кухни / Фото happymodern
- Одна люстра в центре комнаты
Одного источника света на кухне недостаточно. К примеру, когда во время приготовления ужина вы стоите спиной к люстре – столешница оказывается в тени. Таким образом, светильник ничего не освещает.
На кухне потребуется подсветка / Фото topdizz
Важно Распространенные ошибки при ремонте кухни
- Отсутствие регулятора яркости света
На кухне следует установить выключатель с регулятором яркости освещение. Это позволит менять насыщенность в зависимости от настроения и нужд.
Предусмотрите регулятор яркости света / Фото svetosmotr
Потолочная подсветка
Начиная ремонт, возникает вопрос – какому потолочному освещению отдать предпочтение? Есть несколько востребованных вариантов. Они могут использоваться как по отдельности, так и в комбинации друг с другом:
- Встраиваемые точечные светильники
- Накладные светильники
- Светодиодная подсветка
- Шинные светильники
- Люстра или подвесной светильник
Чем больше света на кухне – тем лучше / Фото kitchensinteriors