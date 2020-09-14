Розетки і вимикачі – важливий момент, на який потрібно звернути увагу на етапі планування ремонту в квартирі.

У кожній кімнаті має бути достатня кількість розеток і вимикачів – це запорука комфортного проживання. Де їх потрібно розмістити, розповідає 24 канал.

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Скільки розеток і вимикачів потрібно

Для того щоб визначити кількість розеток для квартири, намалюйте план кімнат і ретельно продумайте розстановку. У кімнаті потрібна розетка для кожного приладу і ще 2-3 запасних (адже кількість техніки для дому росте). Така ж ситуація зі світильниками – по одному на кожен освітлювальний прилад + ще 1-2 слоти.

Розміщення розеток потрібно спланувати до початку ремонту / Фото sdelano

Де розмістити

Розетки, як правило, розміщують над плінтусом або на рівні стегна. Перший варіант підійде для підлогових світильників і побутової техніки, яка часто використовується. Друга висота – відмінне рішення для приладів, які знаходяться вище. Вимикачі встановлюють на рівні опущеної руки – близько 80-90 см від підлоги.

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Розетки на кухні

Всі побутові прилади (електрочайник, торстер, холодильник, СВЧ-піч, посудомийна машина, кондиціонер, духова шафа, кавоварка) повинні мати індивідуальну розетку. Крім того, потрібно продумати не менше трьох слотів під іншу техніку (мультиварку, блендер і ін.). Їх можна вбудувати у навісну шафку або стільницю. Важливо всі розетки розміщувати недалеко від побутової техніки. Щодо вимикачів – на кухні досить одного для люстри і ще одного – для додаткового освітлення.

На кухні необхідно зробити вільні слоти для додаткової техніки / Фото gid-str

В інших кімнатах електроточки повинні бути продумані під кожен часто використовуваний прилад + два-три вільних слоти. Вимикачі краще розміщувати біля входу. У спальні будуть доречні прохідні вимикачі.

Пам'ятайте, що кількість та розташування розеток і вимикачів вплине на комфортність проживання у квартирі. Краще зробити відразу більше електроточок, щоб після завершення ремонту не довелося додавати нові.