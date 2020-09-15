В квартире можно организовать центральное и дополнительное – точечное освещение – в разных комнатах.

Для того чтобы освещение было функциональным, необходимо продумать схему размещения люстр и потолочных светильников, рассказывает 24 канал.

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Освещение играет большую роль в интерьере квартиры. Благодаря ему можно создать нужную атмосферу и поддержать стиль.

Важные нюансы

1. Учитывайте требования безопасности – от края потолка до светильника должно быть не менее 20 см. Если в помещении натяжные потолки – минимум 15 см до шва ПВХ пленки.

2. Натяжной потолок может деформироваться из-за высокой температуры, поэтому выбирайте светодиодные лампы.

3. Обратите внимание на поворотные светильники – они позволят сделать акцент на определенных элементах интерьера.

4. Схема размещения светильников зависит от личных предпочтений.

Если в квартире натяжные потолки – выбирайте светодиодные лампы / Фото keramis

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Как разместить светильники

Люстра должна находиться строго по центру помещения или определенной зоны. В случае если люстр будет несколько, их нужно разместить симметрично по отношению друг к другу. Это касается так же и светильников.

Освещение в гостиной

В гостиной наиболее популярный вариант – люстра в центре комнаты, а в районе дивана или стола – дополнительный свет. Часто используются торшеры, бра и встроенная подсветка.

В гостиной требуется дополнительный свет / Фото center-okna

Светильники в спальне

В спальне, как правило, много света не требуется, поэтому точечные светильники будут уместны по периметру потолка. Также можно использовать шахматный порядок или овал/зигзаг. Актуально дополнительное освещение возле гардеробной или шкафа, прикроватной зоне.

Свет на кухне

Кухня, как правило, разделяется на рабочую и столовую зону. Над рабочей следует предусмотреть много света. Здесь используются точечные светильники и светодиодные ленты по схеме, удобной для владельца. Над столовой зоной будет уместна люстра, повторяющая форму стола.

Кухня делится на две зоны, в каждой их них – отдельное освещение / Фото svetosmotr

Освещение в ванной

Наиболее популярные схемы – светильники по периметру или по обе стороны комнаты. Актуальна подсветка у зеркала или бра над туалетным столиком.

В оформлении освещения в квартире главное – функциональность. Продумайте схемы так, чтобы это было удобно и комфортно для всей семьи.