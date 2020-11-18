У передпокої має бути максимум світла – це дозволить вхідній зоні виглядати привабливо і захоплювати гостей.

Які прийоми дозволять впустити світло у передпокій, розповідає Нерухомість 24.

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Дзеркало

У передпокої важливо розмістити дзеркальну поверхню навпроти джерела сонячного світла. Такий прийом дозволить візуально розширити простір і посилить освітленість приміщення. Також важливо використовувати настінні світильники і потужні лампи на стелі. Таких заходів буде достатньо, щоб освітити навіть дуже темну кімнату.

Дзеркало може кардинально змінити передпокій​ / Фото dizajninfo

Колір

Оформлення передпокою повністю у білому кольорі (і стеля, і стіни, і підлогу) створить ефект куба. Таким чином можна візуально збільшити площу і домогтися вільного простору в інтер'єрі передпокою.

Білий колір дозволяє "стерти кордони" у кімнаті / Фото design-homes

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Двері та стіна

Ще один цікавий варіант – двері зі скляними вставками. Якщо вони будуть прозорими – світло з сусідньої кімнати буде проникати у передпокій. Також можна замінити стіну на декоративну перегородку зі скла. Цей прийом також дозволить впустити світло в передпокій.

Двері і стіна можуть змінити свій вигляд і додати світла передпокою​ / Фото Indesign_for_you, Instagram