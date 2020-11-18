В прихожей должно быть максимум света – это позволит входной зоне выглядеть привлекательно и восхищать гостей.

Какие приемы позволят впустить свет в прихожую, рассказывает Недвижимость 24.

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Зеркало

В прихожей важно разместить зеркальную поверхность напротив источника солнечного света. Такой прием позволит зрительно расширить пространство и усилит освещенность помещения. Также важно использовать настенные светильники и мощные лампы на потолке. Таких мер будет достаточно, чтобы осветить даже очень темную комнату.

Зеркало может кардинально изменить прихожую / Фото dizajninfo

Цвет

Оформление прихожей полностью в белом цвете (и потолок, и стены, и пол) создаст эффект куба. Таким образом можно зрительно увеличить площадь и добиться свободного пространства в интерьере прихожей.

Белый цвет позволяет "стереть границы" в комнате / Фото design-homes

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Дверь и стена

Еще один интересный вариант – дверь со стеклянными вставками. Если она будет прозрачной – свет из соседней комнаты будет проникать в прихожую. Также можно заменить стену на декоративную перегородку из стекла. Этот прием также позволит впустить свет в прихожую.

Дверь и стена могут изменить свой вид и добавить света прихожей / Фото Indesign_for_you, Instagram