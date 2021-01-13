У спальні для комфорту і затишку необхідно продумати освітлення. Важливо організувати не тільки загальне, але й локальне світло.

На що звернути увагу, плануючи освітлення у спальні, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

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Коли ви плануєте ремонт у кімнаті, перше про що потрібно задуматися – функціонал! Простір має відповідати всім вашим потребам. Таким чином, спальня стає (кімнатою – ред.) не тільки для сну, але і для читання, попрацювати в ліжку з ноутбуком, записати перед сном кілька думок у блокнот. І в цей момент стає зрозуміло, що без локального освітлення не обійтися, – зазначила дизайнер інтер'єру.

Світло в спальні: де воно потрібно і що врахувати

В узголів'я ліжка

Найпростіше рішення – лампи по боках. Важливо: не забудьте зробити розетки по обидва боки ліжка.

Лампи – найпростіше рішення для спальні / Фото dizajngid

Бра. У такого варіанту також є плюс – вони не займають місце на столику / тумбі. Оптимальна висота для підвісу складає 120-160 см. Обов'язково продумайте розетки / вимикачі.

Плануючи світло в спальні, продумайте розетки / Фото design-homes

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Підвіси над тумбочками – один з найпопулярніших варіантів. Враховуйте, що для комфорту світло має бути висоті близько 50 см від тумбочки.

Підвіси виглядають стильно і прикрашають інтер'єр / Фото lustron

Настільна лампа + підвіс – такий підхід зробить спальню не тільки світлою, але і оригінальною. Підбирайте предмети з різних колекцій.

Комбінація лампа + підвіс – також відмінне рішення для спальні / Фото nasvitlo

Плануючи освітлення у спальні, важливо врахувати всі хобі, інтереси і захоплення, щоб світло було саме в тих місцях, де це буде зручно і функціонально для власників.