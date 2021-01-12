Якщо у ванній кімнаті планується ремонт, необхідно звернути увагу на всі нюанси, які можуть вплинути на вигляд інтер'єру.

Які помилки найчастіше зустрічають у ванній, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

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Головна помилка при плануванні ремонту – зациклитися на чомусь одному і не розглянути всі варіанти, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Основні помилки при плануванні ванної

Багато всього

У маленьких ванних кімнатах завжди хочеться вмістити багато всього функціонального. Однак важливо не перестаратися і використовувати простір раціонально. Не варто захаращувати приміщення непотрібними предметами.

Лаконічний дизайн завжди виглядає виграшно / Фото ivd

Системи зберігання

Багато хто вважає, що у ванній кімнаті не потрібні системи зберігання, і це – одна з основних помилок. Але врахуйте, що в будь-якому випадку однією поличкою обійтися не вийде. Під час планування ванної пропишіть чіткий план, що і де ви будете зберігати, після цього продумайте пенали, шафи та ін.

Освітлення

У ванній кімнаті має бути багато світла. Передбачте не тільки загальне, а й локальне світло. Також за допомогою нього можна виділити зони в приміщенні.

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Непропрацьований дизайн

Дизайн дозволяє змінити простір. Це може бути акцентна стіна або строката підлога, які відволічуть від мінусів приміщення (наприклад, від пропорцій), дзеркальні поверхні (візуально розширять кімнату).

Колір

Завжди розглядайте різні колірні рішення для ванної. Багато хто спочатку вибирає світлі відтінки, вважаючи їх виграшними, а й інші варіанти можуть зробити приміщення стильним.

Яскрава ванна не залишить нікого байдужим / Фото pinterest

Плитка

Не зациклюйтеся на одному матеріалі. Плитка, звичайно ж, може використовуватися від підлоги до стелі, але також є спеціальні фарби і навіть шпалери для ванної кімнати.

Текстиль

Рушники, килимок, шторка – предмети, які можуть підкреслити інтер'єр ванної кімнати. Обов'язково підбирайте текстиль під стиль приміщення.