Освещение в спальне: какие нюансы нужно учесть
В спальне для комфорта и уюта необходимо продумать освещение. Важно организовать не только общий, но и локальный свет.
На что обратить внимание, планируя освещение в спальне, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.
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Когда вы планируете ремонт в комнате, первое о чем нужно задуматься – функционал! Пространство должно отвечать всем вашим нуждам. Таким образом, спальня становится (комнатой – ред.) не только для сна, но и для чтения, поработать в кровати с ноутбуком, записать перед сном пару мыслей в блокнот. И в этот момент, становится понятно, что без локального освещения не обойтись, – отметила дизайнер интерьера.
Свет в спальне: где он нужен и что учесть
В изголовье кровати
- Самое простое решение – лампы по бокам. Важно: не забудьте сделать розетки по обе стороны кровати.
Лампы – самое простое решение для спальни / Фото dizajngid
- Бра. У такого варианта также есть плюс – они не занимают место на столике / тумбе. Оптимальная высота для подвеса составляет 120-160 см. Обязательно продумайте розетки /выключатели.
Планируя свет в спальне, продумайте розетки / Фото design-homes
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- Подвесы над тумбочками – один из самых популярных вариантов. Учитывайте, что для комфорта свет должен находиться на высота около 50 см от тумбочки.
Подвесы выглядят стильно и украшают интерьер / Фото lustron
- Настольная лампа + подвес – такой подход сделает спальню не только светлой, но и оригинальной. Подбирайте предметы из разных коллекций.
Комбинация лампа + подвес – также отличное решение для спальни / Фото nasvitlo
Планируя освещение в спальне, важно учесть все хобби, интересы и увлечения, чтобы свет был именно в тех местах, где это будет удобно и функционально для владельцев.
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