В спальне для комфорта и уюта необходимо продумать освещение. Важно организовать не только общий, но и локальный свет.

На что обратить внимание, планируя освещение в спальне, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.

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Когда вы планируете ремонт в комнате, первое о чем нужно задуматься – функционал! Пространство должно отвечать всем вашим нуждам. Таким образом, спальня становится (комнатой – ред.) не только для сна, но и для чтения, поработать в кровати с ноутбуком, записать перед сном пару мыслей в блокнот. И в этот момент, становится понятно, что без локального освещения не обойтись, – отметила дизайнер интерьера.

Свет в спальне: где он нужен и что учесть

В изголовье кровати

Самое простое решение – лампы по бокам. Важно: не забудьте сделать розетки по обе стороны кровати.

Лампы – самое простое решение для спальни / Фото dizajngid

Бра. У такого варианта также есть плюс – они не занимают место на столике / тумбе. Оптимальная высота для подвеса составляет 120-160 см. Обязательно продумайте розетки /выключатели.

Планируя свет в спальне, продумайте розетки / Фото design-homes

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Подвесы над тумбочками – один из самых популярных вариантов. Учитывайте, что для комфорта свет должен находиться на высота около 50 см от тумбочки.

Подвесы выглядят стильно и украшают интерьер / Фото lustron

Настольная лампа + подвес – такой подход сделает спальню не только светлой, но и оригинальной. Подбирайте предметы из разных коллекций.

Комбинация лампа + подвес – также отличное решение для спальни / Фото nasvitlo

Планируя освещение в спальне, важно учесть все хобби, интересы и увлечения, чтобы свет был именно в тех местах, где это будет удобно и функционально для владельцев.