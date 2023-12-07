Колір року 2024: який відтінок стане трендом у світі дизайну

Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone назвав головний тон 2024 року. Його описують як "оксамитовий ніжний персик, всеосяжний дух якого збагачує розум, тіло та серце".

Колір називається 13-1023 Peach Fuzz, що в перекладі означає "персиковий пух". Виконавча директорка Інституту кольору Pantone Леатріс Ейсман розповіла, що в пошуках відтінку, який відбивав би вроджене прагнення до близькості та зв'язку, вони вибрали колір, що "випромінює тепло та сучасну елегантність".

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Кольором року 2024 став особливо ніжний персиковий відтінок

"Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до спільності з іншими. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляє свіжий підхід до нової м’якості. Витончено чуттєвий – це щирий персиковий відтінок, який дарує відчуття ніжності та передає відчуття турботи, спільності та співпраці", – описали свій вибір в Інституті.

Відтінок Peach Fuzz настільки ніжний та м'який, що наче "пропонує тактильні обійми". Спеціалісти кажуть, що цей новий відтінок персикового є позачасовим.

Відтінок, який резонує із співчуттям, пропонує тактильні обійми та легко поєднує молодість із вічним,

– пише виконавча директорка Pantone.



Колір року 2024 / Фото Pantone

До слова, Pantone Color Institute – це дослідницький центр компанії Pantone, що займається експериментальною роботою з кольором і його впливом на різні галузі, а саме моду, поліграфію, дизайн інтер'єру, рекламу та кіно. Починаючи з 2000-го, експерти Інституту кожного року обирають головний колір, який стане новим трендом.

Які ще кольори будуть в тренді у 2024 році

Експерти відомого американського бренду фарб і покриттів Valspar винайшли новий відтінок зеленого та назвали його кольором року 2024. Це Renew Blue – "збалансований синій із відтінком сірого морсько-зеленого".

Популярність прогнозують ще одному відтінку зеленого – трав'янистому. Коли відомий американський декоратор інтер'єрів Джонатан Адлер опублікував в інстаграмі фото крісла цього кольору, дизайнери одразу визнали його новим трендом 2024 року.