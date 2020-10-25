Паркет в інтер'єрі: плюси, мінуси та фото
Паркет користується високим попитом як підлогове покриття у квартирах і будинках. Він красиво виглядає і підкреслює затишок.
Які переваги і недоліки є у паркету в інтер'єрі, розповідає 24 канал.
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ПаркетВид дерев'яного покриття.
Переваги
- Натуральна деревина
- Довговічність
- Простота у догляді
- Презентабельний вигляд протягом багатьох років
- Універсальність (завдяки своїм виглядом підходить під будь-який інтер'єр).
Паркет має багато плюсів / Фото design-homes
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Недоліки паркету
- Висока ціна матеріалу і монтажу
- Регулярна полірування
- Не любить вологу
- Гучне покриття
- Вбирає запах
Паркет відрізняється високою вартістю монтажу / Фото pinterest
Як вибрати паркет
Вид паркету у квартиру і спосіб укладання потрібно вибирати з урахуванням розмірів кімнат, їх функціональності і стилістики приміщення. Наприклад, у вітальні паркет повинен поєднуватися з меблями. Вибираючи паркет на кухню, потрібно враховувати температурні перепади у приміщенні. Матеріал після укладання слід покрити захисним шаром лаку, це продовжить термін його служби.
Паркет прикрасить будь-який інтер'єр / Фото design-homes
Паркет в інтер'єрі
Паркет підійде до різних стилів інтер'єру / Фото design-homes