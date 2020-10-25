Паркет користується високим попитом як підлогове покриття у квартирах і будинках. Він красиво виглядає і підкреслює затишок.

Які переваги і недоліки є у паркету в інтер'єрі, розповідає 24 канал.

Цікаво Як поєднувати колір підлоги і дверей в інтер'єрі

Паркет Вид дерев'яного покриття.

Переваги

Натуральна деревина

Довговічність

Простота у догляді

Презентабельний вигляд протягом багатьох років

Універсальність (завдяки своїм виглядом підходить під будь-який інтер'єр).

Паркет має багато плюсів / Фото design-homes

Читайте Інтер'єрні рішення для кухні, про які майже всі шкодують

Недоліки паркету

Висока ціна матеріалу і монтажу

Регулярна полірування

Не любить вологу

Гучне покриття

Вбирає запах

Паркет відрізняється високою вартістю монтажу / Фото pinterest

Як вибрати паркет

Вид паркету у квартиру і спосіб укладання потрібно вибирати з урахуванням розмірів кімнат, їх функціональності і стилістики приміщення. Наприклад, у вітальні паркет повинен поєднуватися з меблями. Вибираючи паркет на кухню, потрібно враховувати температурні перепади у приміщенні. Матеріал після укладання слід покрити захисним шаром лаку, це продовжить термін його служби.

Паркет прикрасить будь-який інтер'єр / Фото design-homes

Паркет в інтер'єрі

Паркет підійде до різних стилів інтер'єру / Фото design-homes