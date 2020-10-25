Паркет в интерьере: плюсы, минусы и фото
Паркет пользуется высоким спросом в качестве напольного покрытия в квартирах и домах. Он красиво выглядит и подчеркивает уют.
Какие преимущества и недостатки есть у паркета в интерьере, рассказывает 24 канал.
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ПаркетВид деревяного покрытия.
Преимущества
- Натуральная древесина
- Долговечность
- Простота в уходе
- Презентабельный вид в течение многих лет
- Универсальность (благодаря своему виду подходит под любой интерьер).
Паркет имеет массу плюсов / Фото design-homes
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Недостатки паркета
- Высокая цена материала и монтажа
- Регулярная полировка
- Не любит влагу
- Шумное покрытие
- Впитывает запах
Паркет отличается высокой стоимостью монтажа / Фото pinterest
Как выбрать паркет
Вид паркета в квартиру и способ укладки нужно выбирать с учетом размеров комнат, их функциональности и стилистики помещения. Например, в гостиной паркет должен сочетаться с мебелью. Выбирая паркет на кухню, нужно учитывать температурные перепады в помещении. Материал после укладки следует покрыть защитным слоем лака, это продлит срок его службы.
Паркет украсит любой интерьер / Фото design-homes
Паркет в интерьере
Паркет подойдет к разным стилям интерьера / Фото design-homes