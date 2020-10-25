Паркет пользуется высоким спросом в качестве напольного покрытия в квартирах и домах. Он красиво выглядит и подчеркивает уют.

Какие преимущества и недостатки есть у паркета в интерьере, рассказывает 24 канал.

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Паркет Вид деревяного покрытия.

Преимущества

Натуральная древесина

Долговечность

Простота в уходе

Презентабельный вид в течение многих лет

Универсальность (благодаря своему виду подходит под любой интерьер).

Паркет имеет массу плюсов / Фото design-homes

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Недостатки паркета

Высокая цена материала и монтажа

Регулярная полировка

Не любит влагу

Шумное покрытие

Впитывает запах

Паркет отличается высокой стоимостью монтажа / Фото pinterest

Как выбрать паркет

Вид паркета в квартиру и способ укладки нужно выбирать с учетом размеров комнат, их функциональности и стилистики помещения. Например, в гостиной паркет должен сочетаться с мебелью. Выбирая паркет на кухню, нужно учитывать температурные перепады в помещении. Материал после укладки следует покрыть защитным слоем лака, это продлит срок его службы.

Паркет украсит любой интерьер / Фото design-homes

Паркет в интерьере

Паркет подойдет к разным стилям интерьера / Фото design-homes