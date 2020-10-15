Передпокій у стилі мінімалізм: особливості, нюанси і приклади
Мінімалізм – вибір людей, які надають перевагу функціональності, комфорту і практичності.
Передпокій у стилі мінімалізм – це мінімум зайвих деталей і максимум зручності. Які особливості та нюанси у такого рішення, розповідає 24 канал.
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МінімалізмНапрямок з'явився в середині 1960-х років у США. У мінімалізмі простір використовується максимально раціонально і функціонально.
Особливості стилю
- Багато світла і вільного простору
- Стримана колірна гамма
- Лаконічність в оздобленні
- Мінімум меблів і декору
Мінімалізм передбачає якусь стриманість в інтер'єрі / Фото design-homes
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Колірна гама
Мінімалізм – відмінний вибір для невеликих передпоїв, так як стиль передбачає використання нейтральної палітри. Спокійні відтінки підкреслять переваги приміщення, зроблять його ширшим і просторішим.
Дерев'яні елементи підкреслять характер передпокою / Фото design-homes
Оздоблення
Передпокій повинен бути не тільки затишним, але і практичним, адже в ньому зберігається верхній одяг і взуття. Мінімалізму властиві гладкі поверхні, найбільш часто їх фарбують фарбою, яка не боїться очищення і миття. Якщо ви вибираєте шпалери, вони мають бути без малюнків.
Підлогове покриття – однотонна керамічна плитка, ламінат або лінолеум. Стеля – натяжна або побілка.
Гладкі поверхні – особливість мінімалізму / Фото design-homes
Меблі
У передпокої важливо передбачити системи зберігання. Найоптимальніший варіант – гардеробна, але якщо її немає – це може бути вбудована шафа-купе. У передпокої актуальним буде комод, лава або пуф. Також варто використовувати дзеркальні поверхні. Вони додадуть світла і простору.
Обов'язково продумайте систему зберігання у передпокої / Фото design-homes
Освітлення
Додаткове світло – обов'язковий нюанс мінімалізму. У передпокої замість однієї люстри краще використовувати кілька підвісних або точкових світильників – вони додадуть тепла і затишку приміщенню.
Додаткове освітлення зробить передпокій комфортнішою / Фото design-homes
Передпокої в стилі мінімалізм: як вони виглядають
Декоративні елементи в мінімалізмі теж використовуються, але важливо не перестаратися / Фото design-homes