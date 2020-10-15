Мінімалізм – вибір людей, які надають перевагу функціональності, комфорту і практичності.

Передпокій у стилі мінімалізм – це мінімум зайвих деталей і максимум зручності. Які особливості та нюанси у такого рішення, розповідає 24 канал.

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Мінімалізм Напрямок з'явився в середині 1960-х років у США. У мінімалізмі простір використовується максимально раціонально і функціонально.

Особливості стилю

Багато світла і вільного простору

Стримана колірна гамма

Лаконічність в оздобленні

Мінімум меблів і декору

Мінімалізм передбачає якусь стриманість в інтер'єрі​ / Фото design-homes

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Колірна гама

Мінімалізм – відмінний вибір для невеликих передпоїв, так як стиль передбачає використання нейтральної палітри. Спокійні відтінки підкреслять переваги приміщення, зроблять його ширшим і просторішим.

Дерев'яні елементи підкреслять характер передпокою​ / Фото design-homes

Оздоблення

Передпокій повинен бути не тільки затишним, але і практичним, адже в ньому зберігається верхній одяг і взуття. Мінімалізму властиві гладкі поверхні, найбільш часто їх фарбують фарбою, яка не боїться очищення і миття. Якщо ви вибираєте шпалери, вони мають бути без малюнків.

Підлогове покриття – однотонна керамічна плитка, ламінат або лінолеум. Стеля – натяжна або побілка.

Гладкі поверхні – особливість мінімалізму​ / Фото design-homes

Меблі

У передпокої важливо передбачити системи зберігання. Найоптимальніший варіант – гардеробна, але якщо її немає – це може бути вбудована шафа-купе. У передпокої актуальним буде комод, лава або пуф. Також варто використовувати дзеркальні поверхні. Вони додадуть світла і простору.

Обов'язково продумайте систему зберігання у передпокої​ / Фото design-homes

Освітлення

Додаткове світло – обов'язковий нюанс мінімалізму. У передпокої замість однієї люстри краще використовувати кілька підвісних або точкових світильників – вони додадуть тепла і затишку приміщенню.

Додаткове освітлення зробить передпокій комфортнішою / Фото design-homes

Передпокої в стилі мінімалізм: як вони виглядають

Декоративні елементи в мінімалізмі теж використовуються, але важливо не перестаратися​ / Фото design-homes