Минимализм – выбор людей, которые отдают предпочтение функциональности, комфорту и практичности.

Прихожая в стиле минимализм – это минимум лишних деталей и максимум удобства. Какие особенности и нюансы у такого решения, рассказывает 24 канал.

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Минимализм Направление появилось в середине 1960-х годов в США. В минимализме пространство используется максимально рационально и функционально.

Особенности стиля

Много света и свободного пространства

Сдержанная цветовая гамма

Лаконичность в отделке

Минимум мебели и декора

Минимализм предусматривает некую сдержанность в интерьере / Фото design-homes

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Цветовая гамма

Минимализм – отличный выбор для небольших прихожих, так как стиль предусматривает использование нейтральной палитры. Спокойные оттенки подчеркнут достоинства помещения, сделают его шире и просторнее.

Деревянные элементы подчеркнут характер прихожей / Фото design-homes

Отделка

Прихожая должна быть не только уютной, но и практичной, ведь в ней хранится верхняя одежда и обувь. Минимализму свойственны гладкие поверхности, наиболее часто их окрашивают краской, которая не боится очистки и мытья. Если вы выбираете обои, они должны быть без рисунков.

Напольное покрытие – однотонная керамическая плитка, ламинат или линолеум. Потолок – натяжной или побелка.

Гладкие поверхности – особенность минимализма / Фото design-homes

Мебель

В прихожей важно предусмотреть системы хранения. Самый оптимальный вариант – гардеробная, но если ее нет – это может быть встроенный шкаф-купе. В прихожей актуальным будет комод, скамейка или пуфик. Также стоит использовать зеркальные поверхности. Они добавят света и пространства.

Обязательно продумайте систему хранения в прихожей / Фото design-homes

Освещение

Дополнительный свет – обязательный нюанс минимализма. В прихожей вместо одной люстры лучше использовать несколько подвесных или точечных светильников – они придадут тепла и уюта помещению.

Дополнительное освещение сделает прихожую комфортнее / Фото design-homes

Прихожие в стиле минимализм: как они выглядят

Декоративные элементы в минимализме тоже используются, но важно не переусердствовать / Фото design-homes