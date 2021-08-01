У ньому вказані норми й обмеження для тих власників майна, які планують об'єднати, розділити чи переобладнати квартиру під офіс, магазини та ін. Що змінить новий Порядок, пояснила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Як було раніше

За словами Вікторії Берещак, раніше переобладнання нерухомості носило "хаотичний характер". Площу ділили на невеликі блоки й здавали в оренду кільком орендарям. При цьому санітарні, будівельні норми й техніка безпеки могли порушуватися заради економії. Експертка уточнила, що через недотримання технічних вимог до перепланування, будь-яка НП (наприклад, пожежа) могла призвести до трагедії та людських жертв.

Орендарі отримають більш комфортні умови праці / Фото Pixabay

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Що визначає новий Порядок

В першу чергу, у документі озвучені вимоги до оцінки технічної можливості будь-якого поділу чи об'єднання.

Так, приватні будинки, дачі, квартири у будинках можуть бути поділені, згідно з новим Порядком, тільки якщо окремі частини, які будуть створені в результаті їх поділу, складаються з ізольованої сукупності житлових і нежитлових (кухня, санвузол щонайменше) приміщень,

– пояснила Вікторія Берещак.

Вона уточнила, що в такому випадку повинен бути окремий вихід на сходову клітку, в коридор або на вулицю. Крім того, необхідно забезпечити ізоляцію від іншої частини квартири, щоб після перепланування вийшов самостійний блок.

Важливо! Цей пункт позначиться на тих власниках житла, які переобладнують його під хостели, офіси та інші приміщення.

Нежитлові будівлі та групи нежитлових приміщень можуть бути поділені, якщо окремі частини також будуть складатися з ізольованої сукупності з окремим виходом на сходову клітку, в коридор, на вулицю. При цьому група нежитлових приміщень, створена в результаті поділу, має бути об'єднана,

– розповіла експертка.

При цьому заборонено, щоб частини одного приміщення належали до різних новостворених об'єктів.

Нові правила розробило Міністерство розвитку громад і територій / Фото Pixabay

Нововведення, розроблені Міністерством розвитку громад і територій, можуть вплинути на вартість оренди площ, адже потягнуть додаткові грошові витрати від власників. Водночас орендарі зможуть отримати більш безпечні та комфортні умови.