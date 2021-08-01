В нем указаны нормы и ограничения для тех владельцев имущества, которые планируют объединить, разделить или переоборудовать квартиру под офис, магазины и пр. Что изменит новый Порядок, пояснила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
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Как было раньше
По словам Виктории Берещак, ранее переоборудование недвижимости носило "хаотичный характер". Площадь делили на небольшие блоки и сдавали в аренду нескольким арендаторам. При этом санитарные, строительные нормы и техника безопасности могли нарушаться в целях экономии. Эксперт уточнил, что из-за несоблюдения технических требований к перепланировке, любое ЧП (например, пожар) могло привести к трагедии и человеческим жертвам.
Арендаторы получат более комфортные условия труда / Фото Pixabay
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Что определяет новый Порядок
В первую очередь, в документе озвучены требования к оценке технической возможности любого деления или объединения.
Так, частные дома, дачи, квартиры в домах могут быть поделены, согласно новому Порядку, только если отдельные части, которые будут созданы в результате их деления, состоят из изолированной совокупности жилых и нежилых (кухня, санузел как минимум) помещений,
– пояснила Виктория Берещак.
Она уточнила, что в таком случае должен быть отдельный выход на лестничную клетку, в коридор или на улицу. Кроме того, необходимо обеспечить изоляцию от другой части квартиры, чтобы после перепланировки получился самостоятельный блок.
Нежилые здания и группы нежилых помещений могут быть поделены, если отдельные части также будут состоять из изолированной совокупности с отдельным выходом на лестничную клетку, в коридор, на улицу. При этом группа нежилых помещений, созданная в результате деления, должна быть объединена,
– рассказала эксперт.
При этом запрещено, чтобы части одного помещения относились к разным новосозданным объектам.
Новые правила разработало Министерство развития общин и территорий / Фото Pixabay
Важными пунктами, по мнению обозревателя рынка недвижимости, являются требования по части отдельных выездов шириной не менее 3,5 метра. Берещак уточнила, что это необходимо не только для комфорта, но и для противопожарной безопасности.
Нововведения, разработанные Министерством развития общин и территорий, могут отразиться на стоимости аренды площадей, ведь потянут дополнительные денежные затраты от владельцев. В то же время арендаторы смогут получить более безопасные и комфортные условия.