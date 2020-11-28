Перепланування у квартирі: основні правила і нюанси
Перед тим як робити перепланування в квартирі, необхідно врахувати кілька правил і нюансів.
Вони є важливими з точки зору безпеки та комфорту, розповіла дизайнерка інтер'єру Віктора Дронова у своєму Instagram.
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Поміняти планування, та ще й самостійно – можемо, вміємо, практикуємо! Але ось кількість помилок насторожує! – зазначила Дронова.
Основні правила перепланування
- Несучі стіни категорично заборонено зносити або пересувати.
- Збільшувати площу "мокрих" зон (санвузла, ванної або кухні) категорично не можна. Також не рекомендується переносити ванну або кухню в інше місце.
- Площу кухні заборонено змінювати за рахунок санвузла.
Перепланування має відбуватися з урахуванням правил / Фото remoo
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Вона також назвала способи, які можуть підійти тим, хто задумався про перепланування.
- Якщо ви мрієте про велику кухню – об'єднайте її з вітальнею. Важливо продумати правильний розподіл функціональних зон – це забезпечить комфорт при проживанні.
- Для передпокою і брудної зони слід залишити місце – це дасть можливість зберігати чистоту і порядок по всій квартирі.
- Якщо є можливість зробити гардеробну – не сумнівайтеся.
- Кількість санвузлів залежить від площі квартири і числа проживаючих (в середньому 1 санвузол на 50 м2).
- Зони сну і дозвілля не повинні перетинатися. Вітальню і кухню краще зробити ближче до виходу, а спальню – у дальній кімнаті.
- У квартирі має бути не більше кімнат, ніж вікон.
Скористайтеся зручними програмами накшталт Planner 5D, Home by Me, ArchiCAD, AutoCAD, щоб побачити на екрані ваш варіант планування, – порекомендувала Вікторія Дронова.
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