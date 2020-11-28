Перед тим як робити перепланування в квартирі, необхідно врахувати кілька правил і нюансів.

Вони є важливими з точки зору безпеки та комфорту, розповіла дизайнерка інтер'єру Віктора Дронова у своєму Instagram.

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Поміняти планування, та ще й самостійно – можемо, вміємо, практикуємо! Але ось кількість помилок насторожує! – зазначила Дронова.

Основні правила перепланування

Несучі стіни категорично заборонено зносити або пересувати.

категорично заборонено зносити або пересувати. Збільшувати площу "мокрих" зон (санвузла, ванної або кухні) категорично не можна. Також не рекомендується переносити ванну або кухню в інше місце.

(санвузла, ванної або кухні) категорично не можна. Також не рекомендується переносити ванну або кухню в інше місце. Площу кухні заборонено змінювати за рахунок санвузла.

Перепланування має відбуватися з урахуванням правил / Фото remoo

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Вона також назвала способи, які можуть підійти тим, хто задумався про перепланування.

Якщо ви мрієте про велику кухню – об'єднайте її з вітальнею . Важливо продумати правильний розподіл функціональних зон – це забезпечить комфорт при проживанні.

. Важливо продумати – це забезпечить комфорт при проживанні. Для передпокою і брудної зони слід залишити місце – це дасть можливість зберігати чистоту і порядок по всій квартирі.

– це дасть можливість зберігати чистоту і порядок по всій квартирі. Якщо є можливість зробити гардеробну – не сумнівайтеся.

– не сумнівайтеся. Кількість санвузлів залежить від площі квартири і числа проживаючих (в середньому 1 санвузол на 50 м2).

залежить від площі квартири і числа проживаючих (в середньому 1 санвузол на 50 м2). Зони сну і дозвілля не повинні перетинатися. Вітальню і кухню краще зробити ближче до виходу, а спальню – у дальній кімнаті.

Вітальню і кухню краще зробити ближче до виходу, а спальню – у дальній кімнаті. У квартирі має бути не більше кімнат, ніж вікон.

Скористайтеся зручними програмами накшталт Planner 5D, Home by Me, ArchiCAD, AutoCAD, щоб побачити на екрані ваш варіант планування, – порекомендувала Вікторія Дронова.