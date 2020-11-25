Розрахунок вартості ремонту: які пункти потрібно врахувати
Якщо ви вирішили робити ремонт у квартирі чи будинку, перше, що потрібно зробити – визначитися зі списком робіт і бюджетом.
Як розрахувати вартість ремонту, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова у своєму Instagram.
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Як розрахувати, скільки коштуватиме ремонт? Просто складіть всі витрати, необхідні для наступних покупок, – зазначила Дронова.
Список необхідних покупок для ремонту
1. Оздоблювальні матеріали (покриття для підлоги, шпалери або фарба для стін, плитка у ванну).
2. Меблі для кожної кімнати.
3. Кухонний гарнітур.
4. Сантехніка для санвузла та ванної кімнати.
5. Побутова техніка (холодильник, пральна машинка, мікрохвильова піч, варильна поверхня, кондиціонер і ін.).
Всі покупки для квартири або будинку повинні бути включені у бюджет / Фото topdom
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6. Освітлення (необхідно прорахувати всі люстри, бра, торшери, світильники).
7. Електрика (дроти, розетки, вимикачі).
8. Декор та текстиль (штори, килими, покривала, вази та ін.).
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