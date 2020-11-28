Перепланировка в квартире: основные правила и нюансы
Перед тем как делать перепланировку в квартире, необходимо учесть несколько правил и нюансов.
Они важны с точки зрения безопасности и комфорта, рассказала дизайнер интерьера Виктора Дронова в своем Instagram.
Читайте Ремонт квартиры своими руками: 6 самых распространенных ошибок
Поменять планировку, да еще и самостоятельно – можем, умеем, практикуем! Но вот количество ошибок настораживает! – отметила Дронова.
Основные правила перепланировки
- Несущие стены категорически запрещено сносить или передвигать.
- Увеличивать площадь "мокрых" зон (санузла, ванной или кухни) категорически нельзя. Также не рекомендуется переносить ванную или кухню в другое место.
- Площадь кухни запрещено менять за счет санузла.
Перепланировка должна происходить с учетом правил / Фото remoo
Интересно Расчет стоимости ремонта: какие пункты нужно учесть
Она также назвала способы, которые могут подойти тем, кто задумался о перепланировке.
- Если вы мечтаете о большой кухне – совместите ее с гостиной. Важно продумать правильное разделение функциональных зон – это обеспечит комфорт при проживании.
- Для прихожей и грязной зоны следует оставить место – это даст возможность сохранять чистоту и порядок по всей квартире.
- Если есть возможность сделать гардеробную – не сомневайтесь.
- Количество санузлов зависит от площади квартиры и числа проживающих (в среднем 1 санузел на 50 м2).
- Зоны сна и досуга не должны пересекаться. Гостиную и кухню лучше сделать ближе к выходу, а спальню – в дальней комнате.
- В квартире должно быть не больше комнат, чем окон.
Воспользуйтесь удобными программами по типу Planner 5D, Home by Me, ArchiCAD, AutoCAD, чтобы увидеть на экране ваш вариант планировки, – порекомендовала Виктория Дронова.
Поделиться новостью