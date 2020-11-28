Перед тем как делать перепланировку в квартире, необходимо учесть несколько правил и нюансов.

Они важны с точки зрения безопасности и комфорта, рассказала дизайнер интерьера Виктора Дронова в своем Instagram.

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Поменять планировку, да еще и самостоятельно – можем, умеем, практикуем! Но вот количество ошибок настораживает! – отметила Дронова.

Основные правила перепланировки

Несущие стены категорически запрещено сносить или передвигать. Увеличивать площадь "мокрых" зон (санузла, ванной или кухни) категорически нельзя. Также не рекомендуется переносить ванную или кухню в другое место. Площадь кухни запрещено менять за счет санузла.

Перепланировка должна происходить с учетом правил / Фото remoo

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Она также назвала способы, которые могут подойти тем, кто задумался о перепланировке.

Если вы мечтаете о большой кухне – совместите ее с гостиной. Важно продумать правильное разделение функциональных зон – это обеспечит комфорт при проживании.

Важно продумать – это обеспечит комфорт при проживании. Для прихожей и грязной зоны следует оставить место – это даст возможность сохранять чистоту и порядок по всей квартире.

следует – это даст возможность сохранять чистоту и порядок по всей квартире. Если есть возможность сделать гардеробную – не сомневайтесь.

– не сомневайтесь. Количество санузлов зависит от площади квартиры и числа проживающих (в среднем 1 санузел на 50 м2).

зависит от площади квартиры и числа проживающих (в среднем 1 санузел на 50 м2). Зоны сна и досуга не должны пересекаться. Гостиную и кухню лучше сделать ближе к выходу, а спальню – в дальней комнате.

Гостиную и кухню лучше сделать ближе к выходу, а спальню – в дальней комнате. В квартире должно быть не больше комнат, чем окон.

Воспользуйтесь удобными программами по типу Planner 5D, Home by Me, ArchiCAD, AutoCAD, чтобы увидеть на экране ваш вариант планировки, – порекомендовала Виктория Дронова.