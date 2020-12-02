Власники квартир досить часто замислюються про перепланування ванної кімнати і санвузла. Однак не всі рішення дозволені.

Чого не можна робити в ванних кімнатах, розповідає Нерухомість 24.

Цікаво Як зекономити на ремонті спальні: 3 корисних ідеї

Розширювати за рахунок житлової кімнати або кухні

Ванну заборонено розширювати за рахунок житлових приміщень, оскільки санвузол не може знаходитися над кімнатою або кухнею, які знаходяться поверхом нижче. Переносити санвузол в житлову зону також заборонено. Винятком може бути дворівнева квартира (на другому поверсі дозволяється змінити розташування санвузла), а також житло, яке знаходиться на першому поверсі, а під ним є підвал.

Санвузол можна розширити за рахунок житлових приміщень / Фото dom.ria

Читайте Ванна кімната: дизайнерка інтер'єру назвала модні фішки

Вхід у ванну з кухні або спальні

Якщо в квартирі лише один санвузол, вхід у нього повинен бути тільки з коридору. Не можна робити його із спальні, дитячої або вітальні. Однак якщо у вас 2 туалети, і вхід в один з них зроблений з коридору, то в другий може бути вхід із спальні, наприклад. Важливо: правило стосується приміщень з унітазом. У приміщення, де є тільки душ або ванна, можна зробити вхід з будь-якої кімнати.

Вхід у ванну можливий зі спальні за певних умов / Фото salon

Зачіпати шахти

У ванних кімнатах досить часто роблять великі каналізаційні та вентиляційні шахти. Власники квартир іноді намагаються приєднати до площі санвузла невеликий шматок, проте цього робити не можна, адже шахти є загальнобудинковим майном. Також заборонено зменшувати або демонтувати вентиляційні канали.