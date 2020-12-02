Владельцы квартир достаточно часто задумываются о перепланировке ванной комнаты и санузла. Однако не все решения разрешены.

Чего нельзя делать в ванных комнатах, рассказывает Недвижимость 24.

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Расширять за счет жилой комнаты или кухни

Ванную запрещено расширять за счет жилых помещений, так как санузел не может находиться над комнатой или кухней, которые находятся этажом ниже. Переносить санузел в жилую зону также запрещено. Исключением может быть двухуровневая квартира (на втором этаже разрешается изменить расположение санузла), а также жилье, которое находится на первом этаже, а под ним есть подвал.

Санузел нельзя расширить за счет жилых помещений / Фото dom.ria

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Вход в ванную из кухни или спальни

Если в квартире только один санузел, вход в него должен быть только из коридора. Нельзя делать его из спальни, детской или гостиной. Однако если у вас 2 туалета, и вход в один из них сделан из коридора, то во второй может быть вход из спальни, например. Важно: правило касается помещений с унитазом. В помещения, где есть только душ или ванная, вход можно сделать из любой комнаты.

Вход в ванную возможен из спальни при определенных условиях / Фото salon

Затрагивать шахты

В ванных комнатах довольно часто делают большие канализационные и вентиляционные шахты. Владельцы квартир иногда стараются присоединить к площади санузла небольшой кусок, однако этого делать нельзя, ведь шахты являются общедомовым имуществом. Также запрещено уменьшать или демонтировать каналы вентиляции.