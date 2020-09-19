Відомий британський дизайнер Лі Брум представив новинку - "стілець-оркестр". На оригінальний предмет інтер'єру його надихнули образи духових музичних інструментів.

Стілець виконаний з латуні і отримав назву "Маестро", повідомляє Dezeen.

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Брум представив свій винахід на фестивалі дизайну в Лондоні. Сидіння стільця зроблено з червоного оксамиту. За бажанням оббивка може бути чорного, синього, світло-зеленого або молочного кольору.

Сидіння стільця виконано з червоного оксамиту / Фото dezeen

Спинка і сидіння з'єднані між собою вигнутими вручну сталевими трубами, які плавно переходять в ніжки. Згадані труби нагадують частини тромбонів або валторн.

Стілець може бути виконаний у декількох варіаціях / Фото dezeen

Складові стільця можуть бути виконані з хрому або латуні, як у представленому варіанті.

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Брум зазначив, що музика має для нього велике значення, тому ідею про створення стільця "Маестро" не можна назвати випадковою. В процесі роботи, за словами дизайнера, він слухав класичну музику і надихався.