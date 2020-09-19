Известный британский дизайнер Ли Брум представил новинку – "стул-оркестр". На оригинальный предмет интерьера его вдохновили образы духовых музыкальных инструментов.

Стул выполнен из латуни и получил название "Маэстро", сообщает Dezeen.

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Брум представил свое изобретение на фестивале дизайна в Лондоне. Сидение стула сделано из алого бархата. По желанию обивка может быть черного, синего, светло-зеленого или молочного цвета.

Сидение стула выполнено из красного бархата / Фото dezeen

Спинка и сидение соединены между собой изогнутыми вручную стальными трубами, которые плавно переходят в ножки. Упомянутые трубы напоминают части тромбонов или валторн.

Стул может быть выполнен в нескольких вариациях / Фото dezeen

Составляющие стула могут быть выполнены из хрома или латуни, как в представленном варианте.

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Брум отметил, что музыка имеет для него большое значение, поэтому идею о создании стула "Маэстро" нельзя назвать случайной. В процессе работы, по словам дизайнера, он слушал классическую музыку и вдохновлялся.