Підвісне крісло-кокон в інтер'єрі: особливості та яскраві фото
Дім – місце, повертаючись в яке, хочеться відпочити, розслабитися, почитати книгу. З цією метою з'явився відносно новий предмет меблів – підвісне крісло-кокон.
Що таке підвісне крісло і як його використовувати в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.
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Де можна використовувати крісло-кокон
Підвісне крісло – предмет, який підійде для будь-якого житла: він прикрасить інтер'єр і квартири, і заміського будинку, і дачі. Крім того, він стане ідеальним аксесуаром для створення райського куточка у будинку, і допоможе розслабитися після важкого дня. Крісло можна повісити як в дитячій кімнаті, так і в спальні, або ж у вітальні або на лоджії.
Крісло-кокон стане прикрасою інтер'єру / Фото remontbp
Матеріал
Крісло-гойдалка або крісло-кокон може бути виготовлено з різних матеріалів:
- ротанга;
- лози;
- акрилу;
- пластика;
- дерева;
- металевих прутів.
Крісло можна підвісити до стелі або придбати модель з підставкою / Фото kupistul
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Форма крісла
Існує 2 форми підвісного крісла:
- Яйце
- Мильна бульбашка.
Вибір форми залежить від стилістики приміщення, для якого купується крісло, і ваших особистих переваг.
Крісло-яйце / Фото remontbp
Крісло-мильна бульбашка / Фото remontbp
Підвісне крісло в інтер'єрі
Крісло можна підібрати під будь-який дизайн / Фото kupistul
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