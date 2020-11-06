Дім – місце, повертаючись в яке, хочеться відпочити, розслабитися, почитати книгу. З цією метою з'явився відносно новий предмет меблів – підвісне крісло-кокон.

Що таке підвісне крісло і як його використовувати в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Де можна використовувати крісло-кокон

Підвісне крісло – предмет, який підійде для будь-якого житла: він прикрасить інтер'єр і квартири, і заміського будинку, і дачі. Крім того, він стане ідеальним аксесуаром для створення райського куточка у будинку, і допоможе розслабитися після важкого дня. Крісло можна повісити як в дитячій кімнаті, так і в спальні, або ж у вітальні або на лоджії.

Крісло-кокон стане прикрасою інтер'єру / Фото remontbp

Матеріал

Крісло-гойдалка або крісло-кокон може бути виготовлено з різних матеріалів:

ротанга;

лози;

акрилу;

пластика;

дерева;

металевих прутів.

Крісло можна підвісити до стелі або придбати модель з підставкою​ / Фото kupistul

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Форма крісла

Існує 2 форми підвісного крісла:

Яйце

Мильна бульбашка.

Вибір форми залежить від стилістики приміщення, для якого купується крісло, і ваших особистих переваг.

Крісло-яйце / Фото remontbp

Крісло-мильна бульбашка / Фото remontbp

Також крісла відрізняються між собою по максимальній вазі, яку витримує конструкція (до 100 кг або до 150 кг). Вибираючи модель, враховуйте цей нюанс.

Підвісне крісло в інтер'єрі

Крісло можна підібрати під будь-який дизайн​ / Фото kupistul