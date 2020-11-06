Подвесное кресло-кокон в интерьере: особенности и яркие фото
Дом – место, возвращаясь в которое, хочется отдохнуть, расслабиться, почитать книгу. С этой целью появился относительно новый предмет мебели – подвесное кресло-кокон.
Что такое подвесное кресло и как его использовать в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.
Интересно Интерьер дома: 3 модных приема, которые доставляют много хлопот
Где можно использовать кресло-кокон
Подвесное кресло – предмет, который подойдет для любого жилья: он украсит интерьер и квартиры, и загородного дома, и дачи. Кроме того, он станет идеальным аксессуаром для создания райского уголка в доме, и поможет расслабиться после тяжелого дня. Кресло можно повесить как в детской комнате, так и в спальне, или же в гостиной или на лоджии.
Кресло-кокон станет украшением интерьера / Фото remontbp
Материал
Кресло-качалка или кресло-кокон может быть изготовлено из разных материалов:
- ротанга;
- лозы;
- акрила;
- пластика;
- дерева;
- металлических прутьев.
Кресло можно подвесить к потолку или приобрести модель с подставкой / Фото kupistul
Читайте Дизайн интерьера: что будет в тренде в 2021 году
Форма кресла
Существует 2 формы подвесного кресла:
- Яйцо
- Мыльный пузырь.
Выбор формы зависит от стилистики помещения, для которого приобретается кресло, и ваших личных предпочтений.
Кресло-яйцо / Фото remontbp
Кресло-мыльный пузырь / Фото remontbp
Подвесное кресло в интерьере
Кресло можно подобрать под любой дизайн / Фото kupistul
Поделиться новостью