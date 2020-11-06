Дом – место, возвращаясь в которое, хочется отдохнуть, расслабиться, почитать книгу. С этой целью появился относительно новый предмет мебели – подвесное кресло-кокон.

Что такое подвесное кресло и как его использовать в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

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Где можно использовать кресло-кокон

Подвесное кресло – предмет, который подойдет для любого жилья: он украсит интерьер и квартиры, и загородного дома, и дачи. Кроме того, он станет идеальным аксессуаром для создания райского уголка в доме, и поможет расслабиться после тяжелого дня. Кресло можно повесить как в детской комнате, так и в спальне, или же в гостиной или на лоджии.

Кресло-кокон станет украшением интерьера / Фото remontbp

Материал

Кресло-качалка или кресло-кокон может быть изготовлено из разных материалов:

ротанга;

лозы;

акрила;

пластика;

дерева;

металлических прутьев.

Кресло можно подвесить к потолку или приобрести модель с подставкой / Фото kupistul

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Форма кресла

Существует 2 формы подвесного кресла:

Яйцо

Мыльный пузырь.

Выбор формы зависит от стилистики помещения, для которого приобретается кресло, и ваших личных предпочтений.

Кресло-яйцо / Фото remontbp

Кресло-мыльный пузырь / Фото remontbp

Также кресла отличаются между собой по максимальному весу, который выдерживает конструкция (до 100 кг или до 150 кг). Выбирая модель, учитывайте этот нюанс.

Подвесное кресло в интерьере

Кресло можно подобрать под любой дизайн / Фото kupistul