Если в ванной комнате планируется ремонт, необходимо обратить внимание на все нюансы, которые могут повлиять на вид интерьера.

Какие ошибки чаще всего встречают в ванной, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.

Читайте Креативные идеи для ванной: что использовать дома

Главная ошибка при планировании ремонта – зациклиться на чем-то одном и не рассмотреть все варианты, – отметила дизайнер интерьера.

Основные промахи при планировании ванной

Много всего

В маленьких ванных комнатах всегда хочется вместить много всего функционального. Однако важно не переусердствовать и использовать пространство рационально. Не стоит захламлять помещение ненужными предметами.

Лаконичный дизайн всегда смотрится выигрышно / Фото ivd

Системы хранения

Многие считают, что в ванной комнате не нужны системы хранения, и это – одна из основных ошибок. Но учтите, что в любом случае одной полочкой обойтись не получится. Во время планирования ванной пропишите четкий план, что и где вы будете хранить, после этого продумайте пеналы, шкафы и пр.

Освещение

В ванной комнате должно быть много света. Предусмотрите не только общий, но и локальный свет. Также с помощью него можно выделить зоны в помещении.

Интересно Как расхламить ванную комнату: лайфхаки и советы

Непроработанный дизайн

Дизайн позволяет изменить пространство. Это может быть акцентная стена или пестрый пол, которые отвлекут от минусов помещения (например, от пропорций), зеркальные поверхности (визуально расширят комнату).

Цвет

Всегда рассматривайте различные цветовые решения для ванной. Многие изначально выбирают светлые оттенки, считая их выигрышными, но и другие варианты могут сделать помещение стильным.

Яркая ванная не оставит никого равнодушным / Фото pinterest

Плитка

Не зацикливайтесь на одном материале. Плитка, конечно же, может использоваться с пола до потолка, но также есть специальные краски и даже обои для ванной комнаты.

Текстиль

Полотенца, коврик, шторка – предметы, которые могут подчеркнуть интерьер ванной комнаты. Обязательно подбирайте текстиль под стиль помещения.