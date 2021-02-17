Як підібрати килим під інтер'єр квартири: цікаві прийоми від дизайнерки
Килими завжди вважалися елементом, який надає інтер'єру затишку, комфорту і свіжості.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Як підібрати килим, щоб він поєднувався з усіма предметами в інтер'єрі, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Килим не тільки надає затишку і забезпечує комфорт для ніг, але також відмінно справляється із завданням зонування простору і допомагає урізноманітнити інтер'єр,
– зазначила Петайкіна.
За її словами, килими завжди були в моді, а з часом просто трансформуються під різні стилі інтер'єру.
Як підібрати килим, який впишеться в інтер'єр
- Колір килима можна підібрати під меблі, які будуть знаходитися поруч. Пам'ятайте, що килим не повинен зливатися з диваном і кріслом. Кращими рішеннями будуть, наприклад, світлі меблі і темний килим або навпаки.
- Килим можна підбирати під підлогу. Це повинні бути кольори, які контрастують. За словами дизайнерки інтер'єру, це може бути чорна підлога + білі килими, бежева підлога + темно-коричневий килим.
- Забарвлення килима можна підбирати під великі вертикальні поверхні під штори або стіни.
Килим повинен поєднуватися з інтер'єром / Фото pinterest
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- Килим можна поєднувати з колірними плямами в інтер'єрі (панно, торшер, пуф, подушки та ін.).
- Ще один варіант – багатобарвний килим, однак тут важливо не перестаратися.
У кожного кольорового килима є основний колір, під нього використовуйте колірні схеми,
– додала Анна Петайкіна.
За її словами, кольоровий килим додасть кімнаті "енергійного настрою".
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