Килими завжди вважалися елементом, який надає інтер'єру затишку, комфорту і свіжості.

Як підібрати килим, щоб він поєднувався з усіма предметами в інтер'єрі, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Килим не тільки надає затишку і забезпечує комфорт для ніг, але також відмінно справляється із завданням зонування простору і допомагає урізноманітнити інтер'єр,

– зазначила Петайкіна.

За її словами, килими завжди були в моді, а з часом просто трансформуються під різні стилі інтер'єру.

Як підібрати килим, який впишеться в інтер'єр

Килим може контрастувати або зливатися з кольором інтер'єру.

Колір килима можна підібрати під меблі , які будуть знаходитися поруч. Пам'ятайте, що килим не повинен зливатися з диваном і кріслом. Кращими рішеннями будуть, наприклад, світлі меблі і темний килим або навпаки.

, які будуть знаходитися поруч. Пам'ятайте, що килим не повинен зливатися з диваном і кріслом. Кращими рішеннями будуть, наприклад, світлі меблі і темний килим або навпаки. Килим можна підбирати під підлогу . Це повинні бути кольори, які контрастують. За словами дизайнерки інтер'єру, це може бути чорна підлога + білі килими, бежева підлога + темно-коричневий килим.

. Це повинні бути кольори, які контрастують. За словами дизайнерки інтер'єру, це може бути чорна підлога + білі килими, бежева підлога + темно-коричневий килим. Забарвлення килима можна підбирати під великі вертикальні поверхні під штори або стіни.

Килим повинен поєднуватися з інтер'єром​ / Фото pinterest

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Килим можна поєднувати з колірними плямами в інтер'єрі (панно, торшер, пуф, подушки та ін.).

в інтер'єрі (панно, торшер, пуф, подушки та ін.). Ще один варіант – багатобарвний килим, однак тут важливо не перестаратися.

У кожного кольорового килима є основний колір, під нього використовуйте колірні схеми,

– додала Анна Петайкіна.

За її словами, кольоровий килим додасть кімнаті "енергійного настрою".