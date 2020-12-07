Керамічна плитка – матеріал, який найбільш часто використовується в інтер'єрі ванної кімнати.

Як використовувати плитку, щоб приміщення виглядало цікавішим, розповідає Нерухомість 24.

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Діагональна розкладка

Щоб створити у ванній незвичайний ефект – зробіть діагональну розкладку. Так ви зможете візуально розширити простір і привернути увагу гостей. Однак враховуйте, що при такій розкладці необхідно буде більше плитки (через підрізування).

Діагональна розкладка дозволить по-новому поглянути на ванну / Фото ciscoexpo

Вертикальна розкладка

У ванних кімнатах найбільш часто використовують прямокутну плитку і горизонтальне укладання. Однак ви можете зробити вертикальну розкладку. Це дозволить візуально підвищити стелю, а стіну, на якій буде таке рішення, зробити акцентною.

Подібне рішення дозволить зробити стіну акцентною / Фото katelovejoyinteriors, Instagram

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Оптичний ефект

Плитка у формі гексагонів вже кілька років користується попитом серед дизайнерів і власників квартир та будинків. Однак звичайне укладання вже встигло декому набриднути. Є інше рішення – створити оптичний ефект. Для цього комбінуйте її з фарбою на стінах і, наприклад, деревом на підлозі (дивіться фото нижче). Таким чином стіна буде плавно перетікати в підлогу і ви отримаєте оптичний ефект.

Оптичний ефект – новинка в інтер'єрі ванної кімнати / Фото hrs_build, Instagram

Затирка для швів

Елементарний, але цікавий спосіб урізноманітнити інтер'єр ванної кімнати. Кольорова затирка для швів часто використовується як дизайнерами інтер'єру, так і власниками квартир. Важливо, щоб колір гармонійно виглядав з відтінком плитки і вписувався в загальний стиль приміщення.

Кольорова затирка дозволить інакше поглянути на плитку і ванну кімнату в цілому / Фото interiorizm