Керамическая плитка – материал, который наиболее часто используется в интерьере ванной комнаты.

Как использовать плитку, чтобы помещение выглядело интереснее, рассказывает Недвижимость 24.

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Диагональная раскладка

Чтобы создать в ванной необычный эффект – сделайте диагональную раскладку. Так вы сможете зрительно расширить пространство и привлечь внимание гостей. Однако учитывайте, что при такой раскладке необходимо будет больше плитки (из-за подрезки).

Диагональная раскладка позволит по-новому взглянуть на ванную / Фото ciscoexpo

Вертикальная раскладка

В ванных комнатах наиболее часто используют прямоугольную плитку и горизонтальную укладку. Однако вы можете сделать вертикальную раскладку. Это позволит визуально повысить потолок, а стену, на которой будет такое решение, сделать акцентной.

Подобное решение позволит сделать стену акцентной / Фото katelovejoyinteriors, Instagram

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Оптический эффект

Плитка в форме гексагонов уже несколько лет пользуется спросом среди дизайнеров и владельцев квартир и домов. Однако обычная укладка уже успела некоторым надоесть. Есть другое решение – создать оптический эффект. Для этого комбинируйте ее с краской на стенах и, например, деревом на полу (смотрите фото ниже). Таким образом стена будет плавно перетекать в пол и вы получите оптический эффект.

Оптический эффект – новинка в интерьере ванной комнаты / Фото hrs_build, Instagram

Затирка швов

Элементарный, но интересный способ разнообразить интерьер ванной комнаты. Цветная затирка для межплиточных швов часто используется как дизайнерами интерьера, так и владельцами квартир. Важно, чтобы цвет гармонично выглядел с оттенком плитки и вписывался в общий стиль помещения.

Цветная затирка позволит иначе взглянуть на плитку и ванную комнату в целом / Фото interiorizm