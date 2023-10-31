Як візуально збільшити ванну кімнату: запам'ятайте цей трюк із плиткою

Питання про те, як зробити невеликий простір більшим, залишається предметом постійних дискусій серед дизайнерів. Хтось використовує певні кольори фарби, а інші звертають увагу на світлові ефекти. Однак є ще одна дуже важлива деталь.

Дизайнери кажуть, що це найпростіший, але найефективніший спосіб зробити маленьку ванну кімнату більшою. Вам просто треба обрати глянсову плитку для обробки стін.

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Глянцева плитка візуально збільшує ванну кімнату

"У невеликих ванних кімнатах глянсова плитка з високою відбивною здатністю – чудовий спосіб створити відчуття більшого простору", – говорить експерт Ендрю Бендал.

Дизайнер пояснює, що сила збільшення розміру полягає в тому, що світло відбивається саме від глянцевої поверхні, створюючи "чудове відчуття відкритості", що робить кімнату ширшою.

Цю думку поділяє директорка з дизайну CP Hart Емма Скотт. Вона підкреслює, що глянсова плитка є чудовим вибором для невеликого простору, "оскільки обробка може допомогти відбивати світло навколо кімнати, роблячи її більшою та яскравішою".

Глянсова плитка у ванній кімнаті / Фото Italtile

Якого кольору плитку варто обирати? Дизайнери кажуть, що бажано світлу, бо плитка з густим візерунком у яскравих кольорах може зробити кімнату більш замкнутою.

Емма Скотт припускає, що є певні типи глянсової плитки, які створюють найкращий ефект збільшення. За спостереженнями експертки, це, наприклад, "ялинка" або "шеврон". Фахівчиня каже, що така плитка додає інтересу меншим площам і створює враження, що вони більші, ніж є насправді.