Подальшого зниження не буде, – експерт про ціни на ринку нерухомості Одеси під час війни
Джерело:Суспільне
З початку березня ціни на оренду елітного житла в Одесі знизилися на 40%, квартири економкласу – на 20 – 30%. Зараз на місцевому ринку нерухомості спостерігається стабілізація цін.
Про це розповів експерт з нерухомості та інвестицій Сергій П'ятницький. За його словами, вартість житла ближче до моря навіть почала потрохи збільшуватися.
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Загальні тенденції одеського ринку первинної нерухомості
Сергій П'ятницький розповів, що вартість житла у новобудовах збільшилася орієнтовно на 5%.
Подальшого зниження не буде. Думаю, така тенденція збережеться до закінчення активної фази військових дій,
– підкреслив Сергій П'ятницький.
Водночас, аби реалізувати товар, забудовники проводять акції та анонсують спецпропозиції. Це подекуди нівелює здорожчання.
За даними сервісу дослідження нерухомості ЛУН Місто, у липні 2022 року:
- середня вартість квадратного метра квартири в елітній новобудові становить 44 900 гривень,
- у будинках бізнес-класу – 25 500 гривень,
- комфорт-класу – 22 800 гривень,
- економкласу – 21 000 гривень.
Загалом, згідно з даними сервісу, ціни на квартири у новобудовах починаються з 700 тисяч гривень.
Серед причин зростання вартості квартир слід згадати зміну курсу долара, адже до нього йде прив’язка ціни за квадратний метр. А також здорожчання будівельних матеріалів, яке вплинуло на собівартість будівництва. Така тенденція буде залишатись,
– пояснив експерт.
За його словами це пов'язано із собівартістю будівництва, яка постійно зростає. Також роль відіграє відсутність нових проєктів будівництва.
В якийсь момент попит на новобудови відновиться до якогось рівня, але пропозиції не буде,
– наголошує він.
Середня вартість квадратного метра в одеських новобудовах у липні становить 25 500 гривень. Наразі у місті продають житло у 105 нових будинках, до початку війни пропозиції були у 172 житлових комплексах.
Найнижчі ціни на "первинку" у Суворовському районі Одеси. Там середня вартість квадратного метра у новобудовах становить 22 500 гривень. У Малиновському районі – 25 000 гривень, у Київському – 27 900 гривень у Приморському – 43 400 гривень.
Купівля квартири на вторинному ринку житла
Люди, які не поспішають з продажем квартири, не змінили ціни після початку повномасштабного вторгнення росії. Ті, хто поспішає, – знизили ціни на 20 – 30%. Такі квартири продаються краще, розповів П'ятницький.
Така ж історія спостерігається з новішою нерухомістю – так би мовити, "свіжий" вторинний ринок. Коли квартири без ремонту або з ремонтом, але там ще ніхто не жив,
– додав експерт.
Вартість оренди жила в Одесі
Вартість оренди, як і в інших містах, залежить від сегмента нерухомості, який розглядають орендатори.
"Наприклад, дорогий сегмент просів дуже сильно, десь на 40%. Він був преміальним. Його розглядала насамперед невелика категорія людей. Зараз всі намагаються заощаджувати. Тому попит на таке житло різко впав. Інші сегменти (середній та економ) просіли на 20 – 30%", – розповів експерт.
Як можуть змінитися ціни на житло
Спеціаліст з нерухомості розповів, що тенденція зростання або зменшення цін залежить від того, як одесити оцінюватимуть перспективи майбутнього. Все залежить від зовнішніх факторів, насамперед – війни.
За його словами інвестори, які купували квартири для того, щоб потім перепродати їх, зараз не бачать сенсу тримати гроші в цих квартирах. Тож зараз вони прагнуть вивести свої інвестиції.