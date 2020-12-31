Якщо ви помітили, що погано себе почуваєте в квартирі, необхідно терміново шукати причини.

Чому найчастіше виникає нездужання в житло, розповідає Нерухомість 24.

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Світло

Недолік світла у квартирі може стати причиною головного болю. Для вирішення проблеми додайте кілька лампочок з великим світловим потоком (він вимірюється у люменах і вказується виробником на упаковці).

У приміщенні повинно бути достатньо світла / Фото legko

Пил

Ще одна причина поганого самопочуття – скупчення пилу. Потрібно розуміти, що справа не тільки в прибиранні – пил ховається також у ковдрах, подушках, килимах, на книгах, одязі. Важливо очищати не тільки горизонтальні поверхні, але і здавати в хімчистку текстиль і протирати книги та предмети декору.

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Живі рослини

Останніми роками кімнатні рослини стали трендом в інтер'єрі. Але до вибору домашніх квітів потрібно підходити відповідально. Адже вони бувають з отруйним соком, який після обрізки листя може випаровуватися і викликати алергічну реакцію. Найпопулярніші небезпечні рослини для будинку: кротон, молочай, монстера, примули і олеандр.

Популярна монстера вважається небезпечною рослиною / Фото pinterest

Отделка

Якщо під час ремонту використовувалися неякісні матеріали – це може негативно відбиватися на здоров'ї. Важливо купувати продукцію великих перевірених виробників і з сертифікатами якості. Якщо ж після ремонту ви стали відчувати себе погано або відчули вдома неприємний запах – це привід задуматися про якість використовуваних матеріалів.