Для того щоб спальня була затишною і комфортною, інтер'єр кімнати потрібно продумати ретельно. У тому числі врахувати інтереси пари, яка проживає.

Які зони варто зробити у спальні, розповідає design_dizart в Instagram.

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Іноді укомплектувати велику квартиру буває важче, ніж маленьку. Багато простору – це відповідальність, щоб зробити так, щоб воно (приміщення – ред.) було функціональним, а не простоювало просто так, – зазначила design_dizart.

Які зони зробити у спальні

Кабінет

Робоче місце або кабінет краще візуально відгородити. Також важливо, щоб ця зона знаходилася недалеко від вікна і отримувала природне світло.

Туалетний столик

Цей зручний предмет меблів стане в нагоді кожній дівчині і жінці. Якщо недостатньо місця, щоб розмістити його в окремій зоні, він може замінити приліжкову тумбу.

Туалетний столик – важливий предмет для кожної дівчини / Фото pinterest

Ванна

Якщо у вас велика спальна кімната, в ній цілком може розміщуватися ванна. Це зручне і практичне рішення.

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Камін

Найтепліший і розслабляючий девайс, що може бути у спальні. Не обов'язково робити справжній камін, його цілком може замінити електричний.

Біокамін в інтер'єрі спальні / Фото roomester

Зона відпочинку

Навіть у спальні може бути окрема зона відпочинку, наприклад, для читання книг або хобі (рукоділля та ін.). Поставте у цьому куточку торшер – це додасть затишку.

Як розмежувати зони у спальні