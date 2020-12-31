Если вы заметили, что неважно себя чувствуете в квартире, необходимо срочно искать причины.

Почему чаще всего возникает недомогание в жилье, рассказывает Недвижимость 24.

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Свет

Недостаток света в квартире может стать причиной головной боли. Для решения проблемы добавьте несколько лампочек с большим световым потоком (он измеряется в люменах и указывается производителем на упаковке).

В помещении должно быть достаточно света / Фото legko

Пыль

Еще одна причина плохого самочувствия – скопление пыли. Нужно понимать, что дело не только в уборке – пыль скрывается также в одеялах, подушках, коврах, на книгах, одежде. Важно очищать не только горизонтальные поверхности, но и сдавать в химчистку текстиль и протирать книги и предметы декора.

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Живые растения

В последние годы комнатные растения стали трендом в интерьере. Но к выбору домашних цветов нужно подходить ответственно. Ведь они бывают с ядовитым соком, который после обрезки листьев может испаряться и вызывать аллергическую реакцию. Самые популярные опасные растения для дома: кротон, молочай, монстера, примуля и олеандр.

Популярная монстера считается опасным растение / Фото pinterest

Отделка

Если во время ремонта использовались некачественные материалы – это может негативно отражаться на здоровье. Важно приобретать продукцию крупных проверенных производителей и с сертификатами качества. Если же после ремонта вы стали чувствовать себя плохо или ощутили дома неприятный запах – это повод задуматься о качестве используемых материалов.