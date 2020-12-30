У спальні, як і в будь-якій іншій кімнаті, дуже важливо спланувати все до найдрібніших деталей.

Що потрібно врахувати на етапі ремонту в спальній кімнаті, щоб проживання було комфортним, розповіла дизайнерка інтер'єру з in_design.studio в Instagram.

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Плануючи інтер'єр спальні, потрібно врахувати багато деталей: як будуть висуватися ящики комода, відкриватися двері, чи достатньо місця для проходу між ліжком і шафою, чи зручно буде стелити ліжко. Щоб бути впевненим у своїх розрахунках, краще не прикидати на око, а довіритися точним числах, скористатися знаннями науки – ергономіки, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Що потрібно врахувати

Ліжко повинно розміщуватися так, щоб перебуваючи на ньому, ви бачили людей, які заходять в кімнату. Ширина проходу по боках від ліжка і перед ним має бути не менше 70-80 см.

повинно розміщуватися так, щоб перебуваючи на ньому, ви бачили людей, які заходять в кімнату. від ліжка і перед ним має бути не менше 70-80 см. Приліжкові тумбочки потрібні, незважаючи на спірні думки. У вас повинно бути місце, де буде знаходитися телефон, книга, планшет або стакан води. Без тумб – все це буде на підлозі.

Ергономіку спальні потрібно продумати до ремонту / Фото salon

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