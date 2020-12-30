Від цього залежить комфорт: що потрібно врахувати в інтер'єрі спальні
У спальні, як і в будь-якій іншій кімнаті, дуже важливо спланувати все до найдрібніших деталей.
Що потрібно врахувати на етапі ремонту в спальній кімнаті, щоб проживання було комфортним, розповіла дизайнерка інтер'єру з in_design.studio в Instagram.
Цікаво Як оформити зону ТБ красиво і стильно: правила та поради
Плануючи інтер'єр спальні, потрібно врахувати багато деталей: як будуть висуватися ящики комода, відкриватися двері, чи достатньо місця для проходу між ліжком і шафою, чи зручно буде стелити ліжко. Щоб бути впевненим у своїх розрахунках, краще не прикидати на око, а довіритися точним числах, скористатися знаннями науки – ергономіки, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Що потрібно врахувати
- Ліжко повинно розміщуватися так, щоб перебуваючи на ньому, ви бачили людей, які заходять в кімнату. Ширина проходу по боках від ліжка і перед ним має бути не менше 70-80 см.
- Приліжкові тумбочки потрібні, незважаючи на спірні думки. У вас повинно бути місце, де буде знаходитися телефон, книга, планшет або стакан води. Без тумб – все це буде на підлозі.
Ергономіку спальні потрібно продумати до ремонту / Фото salon
Читайте Які зони зробити в спальні: поради від професіонала
- Система зберігання. Якщо місце дозволяє, краще зробити гардеробну. Якщо кімната невелика – продумайте шафу (вбудована виглядає не так громіздко, як окрема).
- Якщо у вас в кімнаті буде шафа з орними розпашними дверцями, передбачте не менше 800 мм – 500 мм піде на відкривання дверцят і 300 мм на підхід до шафи.
- Для розміщення комода з висувними ящиками потрібно не менше 900 мм проходу (для самого комода знадобиться 500 мм).
Поділитися новиною