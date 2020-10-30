В интерьере квартир и домов довольно часто встречаются провальные комбинации и серьезные ошибки, которых следует избегать в дальнейшем.

Какие сочетания в интерьере выглядят нелепо или являются непрактичными решениями, рассказывает Недвижимость 24.

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Белые стены и белая мебель

Модный белый цвет в последние годы появился в интерьере многих квартир и домов, однако некоторые с ним переусердствовали. Белоснежная мебель в сочетании с такими же стенами создает эффект больничной палаты. Разумеется, в таком случае речь уже не идет о комфорте. Кроме того, это очень непрактичное решение, особенно если в семье есть дети или животные. Если у вас в интерьере total white – расставляйте яркие акценты, используйте контрасты и фактуры. Это поможет оживить помещение.

Чтобы квартира не напоминала палату – сделайте акценты / Фото houzz

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Шкаф-купе и фотопечать

Кричащая фотопечать в виде орхидей, водопадов, закатов и пальм на шкафах-купе – дурной тон. Этот прием был модным в начале 2000-х, но многие никак не могут с ним распрощаться и продолжают заказывать подобные шкафы. В наше время актуальны максимально незаметные системы хранения – встроенные или сделанные под цвет стен. Также в тренде остаются зеркальные шкафы, но без каких-либо рисунков.

Шкаф-купе должен быть максимально неброским / Фото stroit

"Королевские" шторы

Тяжелые шторы со сложной драпировкой в небольших комнатах смотрятся странно и нелепо. Такой текстиль может выглядеть актуально в дворцах и тронных залах, а в обычных помещениях он "ворует" пространство. Также антитрендом являются шторы и покрывало из одного материала. Текстиль должен сочетаться между собой, но не быть идентичным.

Подберите однотонные длинные шторы из струящейся ткани / Фото dizajngid