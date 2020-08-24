Переодягаємо дачу: як оновити "втомлений" інтер'єр
Застаріла дача може бути затишним будиночком, а не безликою хаткою. Для цього необхідно її трохи "переодягнути".
Кілька простих кроків дозволять зробити дачу місцем комфортного відпочинку, розповідає 24 канал.
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Підлогове покриття
Його потрібно перевірити у першу чергу. Якщо підлога зроблена з дерева, вона могла прогнити. Дефектні фрагменти необхідно замінити, а весь настил рекомендується покрити лаком або фарбою – це продовжить термін експлуатації підлоги.
Якщо площа дачі невелика, грамотне планування дозволить розмістити все необхідне / Фото Roomble
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Стіни і стелі
Можна декорувати за допомогою шпалер, фарби або тканини. Можна об'єднати декілька матеріалів.
Чим більше світла – тим світлішим і просторішим здається приміщення / Фото Roomble
Вікна та штори
Вікна на дачі необхідно вимити, рами – пофарбувати. Якщо у вас грубі штори, замініть їх легкими напівпрозорими. Такий хід створить більше світла і простору в приміщеннях.
Меблі
Предмети, які втратили свій зовнішній вигляд, краще замінити або оновити. Якщо бюджет обмежений, меблі можна пофарбувати або змінити оббивку.
Яскрава оббивка створить новий погляд на приміщення/ Фото pasionaria
Камін у будинку
Навіть у невеликій вітальні дачного будиночка варто встановити камін. Він створить атмосферу затишку і тепла. Якщо такої можливості немає, імітація каміна теж буде доречна.
Нові елементи привнесуть свіжості в інтер'єр дачі / Фото lesoprodukt12
Текстиль та декор
Килимки, пледи, подушки задають тон всьому інтер'єру. Виберіть кілька кольорів, які вам до душі, і з їх допомогою зробіть акценти в кімнаті.
Як оновити інтер'єр дачі за день
- Переставити меблі.
- Пофарбувати стіни або переклеїти шпалери.
- Освіжити фарбою віконні рами.
- Прикрасити стіни картинами.
- Повісити нові штори.
- Застелити новий килимок.
- Оновити старі меблі фактурної плівкою, що самоклеїться.
- Додати елементи декору.