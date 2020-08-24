Застаріла дача може бути затишним будиночком, а не безликою хаткою. Для цього необхідно її трохи "переодягнути".

Кілька простих кроків дозволять зробити дачу місцем комфортного відпочинку, розповідає 24 канал.

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Підлогове покриття

Його потрібно перевірити у першу чергу. Якщо підлога зроблена з дерева, вона могла прогнити. Дефектні фрагменти необхідно замінити, а весь настил рекомендується покрити лаком або фарбою – це продовжить термін експлуатації підлоги.

Для підлоги можна використовувати яскраву фарбу – це кардинально змінить зовнішній вигляд житла.

Якщо площа дачі невелика, грамотне планування дозволить розмістити все необхідне / Фото Roomble

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Стіни і стелі

Можна декорувати за допомогою шпалер, фарби або тканини. Можна об'єднати декілька матеріалів.

Чим більше світла – тим світлішим і просторішим здається приміщення / Фото Roomble

Вікна та штори

Вікна на дачі необхідно вимити, рами – пофарбувати. Якщо у вас грубі штори, замініть їх легкими напівпрозорими. Такий хід створить більше світла і простору в приміщеннях.

Меблі

Предмети, які втратили свій зовнішній вигляд, краще замінити або оновити. Якщо бюджет обмежений, меблі можна пофарбувати або змінити оббивку.

Яскрава оббивка створить новий погляд на приміщення​/ Фото pasionaria

Камін у будинку

Навіть у невеликій вітальні дачного будиночка варто встановити камін. Він створить атмосферу затишку і тепла. Якщо такої можливості немає, імітація каміна теж буде доречна.

Нові елементи привнесуть свіжості в інтер'єр дачі​ / Фото lesoprodukt12

Текстиль та декор

Килимки, пледи, подушки задають тон всьому інтер'єру. Виберіть кілька кольорів, які вам до душі, і з їх допомогою зробіть акценти в кімнаті.

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