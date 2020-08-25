Ошибки во время ремонта случаются довольно часто, исправление же обходится очень дорого – и по времени, и по финансам, и для нервной системы.

О самых распространенных ошибках во время ремонта рассказывает 24 канал.

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Ремонт "наощупь"

Одна из самых серьезных ошибок – работы без четкого плана действий. Перед тем как начинать ремонт, обязательно составьте план и дизайн-проект.

Объединенный санузел

Многие поддаются желанию сэкономить место, расширить санузел и объединяют ванную и туалет. Это неплохое решение, но только для тех квартир, где проживают 1-2 человека. Если же членов семьи больше – лучше оставить раздельный санузел.

Окна

Если планируется замена стеклопакетов, ее нужно сделать до начала косметического ремонта, иначе интерьер помещения может получить дефекты.

Стеклопакеты необходимо менять в начале ремонта / Фото otkroyokno

Стены

Отделка стен краской смотрится красиво и стильно, но к вопросу нужно подойти основательно и выбрать качественную и безопасную краску, иначе спустя некоторое время отпечатки пальцев будут повсюду (особенно при наличии детей). Важно перед отделкой подготовить стены – кривые поверхности могут привести к загибам обоев на стыках или неестественно смотреться в случае использования краски.

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Электричество

В современных квартирах – множество бытовой техники. В связи с этим необходимо установить автоматы на каждое устройство с большим потреблением, это позволит избежать перебоев с электричеством.

Электрощиток в квартире / Фото electrik

Розетки

Расстановку розеток нужно делать только по четкому плану с указанием, где и что будет находиться. Иначе в квартире впоследствии будет много удлинителей и сетевых фильтров. Рекомендуется делать на 20% больше розеток, чем задумывалось изначально.

В квартире лучше сделать больше розеток, чем планировалось / Фото nadyadeangelis

Полы

Темное напольное покрытие может стать головной болью хозяев. На нем видна каждая пылинка или царапина, поэтому лучше отдать предпочтение другим оттенкам. Также следует хорошо подумать, прежде чем выбирать ребристую и шероховатую плитку. Она доставит много неудобств во время уборки.

Начиная ремонт, помните: любых ошибок проще, дешевле и быстрее избежать, чем потом устранять последствия.