Ошибки при планировании помещений: ТОП-7 от дизайнера интерьера
Планировка помещения – вопрос, к которому стоит отнестись с максимальной внимательностью. От правильного плана зависит комфорт во время проживания.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Планировать комнаты в квартире или доме нужно на этапе подготовки к ремонту. Как это сделать, что учесть и каких ошибок избегать – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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7 ошибок при планировании помещений
1. Отсутствие планирования. Довольно часто все планируется тогда, когда уже сделан ремонт. Тогда владельцы понимают, что розетки и освещение установлено не там, где нужно, а все необходимые рещи не вмещаются.
2. Упустили момент перепланировки.
На момент, когда у вас есть возможность уменьшить отверстие или нарастить (снести) стену, этим не пользуетесь. В результате, делая ремонт, исходим из того, что у нас есть, и пропускаем момент, когда что-то можно изменить,
– пояснила Руснак.
3. Попытки разместить все по углам. Подобные помещения в результате выглядят не целостно. Лучше группировать и зонировать мебель.
4. Непродуманная эргономика санузлов. В результате получаем:
- неудобные проходы;
- недостаточно места для открывания дверей от тумб;
- неудобное расположение выступающих предметов.
Идеальный интерьер можно получить только после продуманного планирования / Фото pinterest
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5. Много скошенных углов. По словам дизайнера интерьера, такое планирование тяжело обставить, поскольку внутренние и внешние углы дают о себе знать.
6. Игнорирование траектории открытия дверей. Довольно часто после ремонта оказывается, что двери бьются друг о друга, ударяются о мебель или просто неудобно открываются.
Все нюансы нужно учитывать до начала ремонта / Фото pinterest
7. Перенос и увеличение "мокрых" зон. Такие моменты требуют отдельного утверждения и согласования.
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