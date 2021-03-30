Планировка помещения – вопрос, к которому стоит отнестись с максимальной внимательностью. От правильного плана зависит комфорт во время проживания.

Планировать комнаты в квартире или доме нужно на этапе подготовки к ремонту. Как это сделать, что учесть и каких ошибок избегать – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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7 ошибок при планировании помещений

1. Отсутствие планирования. Довольно часто все планируется тогда, когда уже сделан ремонт. Тогда владельцы понимают, что розетки и освещение установлено не там, где нужно, а все необходимые рещи не вмещаются.

2. Упустили момент перепланировки.

На момент, когда у вас есть возможность уменьшить отверстие или нарастить (снести) стену, этим не пользуетесь. В результате, делая ремонт, исходим из того, что у нас есть, и пропускаем момент, когда что-то можно изменить,

– пояснила Руснак.

3. Попытки разместить все по углам. Подобные помещения в результате выглядят не целостно. Лучше группировать и зонировать мебель.

4. Непродуманная эргономика санузлов. В результате получаем:

неудобные проходы;

недостаточно места для открывания дверей от тумб;

неудобное расположение выступающих предметов.

Идеальный интерьер можно получить только после продуманного планирования​ / Фото pinterest

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5. Много скошенных углов. По словам дизайнера интерьера, такое планирование тяжело обставить, поскольку внутренние и внешние углы дают о себе знать.

6. Игнорирование траектории открытия дверей. Довольно часто после ремонта оказывается, что двери бьются друг о друга, ударяются о мебель или просто неудобно открываются.

Все нюансы нужно учитывать до начала ремонта / Фото pinterest

7. Перенос и увеличение "мокрых" зон. Такие моменты требуют отдельного утверждения и согласования.