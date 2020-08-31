Ремонт на кухне редко обходится без каких-либо оплошностей и неточностей, которые доставляют неудобства всем, кто проживает в квартире.

Какие ошибки наиболее часто встречаются во время ремонта на кухне, рассказывает 24 канал.

Напольное покрытие

Паркет или ламинат многие считают непрактичным решением из-за боязни воды. Однако на сегодняшний день ассортимент огромен – можно подобрать качественное влагостойкое покрытие, которое подойдет для кухни. Покупая плитку, также нужно быть внимательным – дешевый товар имеет свойство быстро портиться. Кроме того, стоит обратить внимание на цвет. На темном полу будет видна пыль, капли от воды и любая соринка.

Материалы возле плиты

Варочная панель, гриль или газовая плита предполагает нагрев окружающих их материалов, поэтому они должны быть термостойкими.

Окружать плиту должны термостойкие материалы / Фото design-homes

Вытяжка

Должна располагаться как можно ближе к плите, в противном случае – от запахов спрятаться не удастся.

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Кухонные шкафы

Неправильно подобранная высота кухонных шкафов может стать серьезной проблемой во время готовки. Рекомендуется повесить их на уровне глаз, это будет и удобно, и практично.

Рабочая зона

Должна быть рядом с варочной поверхностью. Также рекомендуется, чтобы ее размер был достаточным для комфортного приготовления пищи.

Свет

Недостаток света станет существенным минусом на кухне. Предусмотрите дополнительное освещение на стадии ремонта.

Непрактичные поверхности

Материал для кухонного гарнитура должен быть не только красивым и модным, но и практичным. Главное – устойчивость к повреждениям и простота в уходе.

Следует тщательно выбирать поверхности для кухни / Фото privat-designe

Фасады

Нужно выбирать, учитывая все недостатки. К примеру, темные глянцевые фасады станут проблемой для владельцев кухни. На них видны не только отпечатки пальцев, но и каждая капля воды или пылинка.

Розетки

На кухне используется много бытовой техники, и с каждым днем количество новых гаджетов растет, поэтому розеток лучше делать на 20% больше, чем планировалось. Это поможет избежать ненужных удлинителей и шнуров в помещении.

Осуществить ремонт в кухне без ошибок практически невозможно, однако помните, что квартира – место для жизни, поэтому она должна быть максимально удобной и комфортной для проживающих. Это стоит учитывать и во время ремонтных работ.