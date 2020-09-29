Поп-арт в інтер'єрі квартири: особливості та яскраві приклади
Стиль поп-арт перейшов в інтер'єр квартир і будинків з образотворчого мистецтва. Його суть проста – це звичайний предмет, який легко перетворюється на мистецтво.
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Поп-артЗародився у 50-60-х роках XX століття в образотворчому мистецтві. Стиль швидко отримав популярність серед молоді та старшого покоління.
Особливості
- Насичені, контрастні і кислотні кольори. Дует чорного і білого.
- Мінімум меблів – висувні ліжка, вбудовані шафи, крісла-чаші.
- Багато декоративних елементів у вигляді постерів, афіш, портретів зірок коміксів.
- Використання побутових предметів у несподіваних цілях (наприклад, живі квіти у високих консервних банках).
- Зонування простору за допомогою яскравого світла.
Поп-арту притаманні самі незвичайні комбінації / Фото topdom
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Колірна гама
Головні кольори поп-арту: білий, яскраво-червоний, чорний, кораловий, жовтий, синій, всі відтінки рожевого. Найчастіше використовується не більше трьох кольорів. Як акценти можуть бути предмети меблів, текстиль, декор. Підлогове покриття, стіни та стелю найбільш часто роблять у нейтральному відтінку.
Поп-арт любить яскраві кольори / Фото topdom
Меблі
Найпопулярніші предмети:
- низькі столики
- стільці незвичайної форма
- невеликі диванчики
- барні стійки
- пуфи.
Вітаються незвичайні форми меблів і яскраві, кричущі кольори.
Меблі в поп-арті завжди оригінальні / Фото topdom
Оздоблення та матеріали
Стилю властиві глянцеві поверхні і блиск. Використовується скло, шкіра, метал. Для стін підбираються шпалери або декоративна штукатурка в яскравих кольорах. Стеля завжди має блиск і точкове світлодіодне освітлення. Підлогове покриття – ламінат, плитка, наливна підлога.
Блискучі поверхні – фішка поп-арту / Фото topdom
Декор
Поп-арту властиві яскраві плакати і постери, предмети із зображенням зірок, елементи в неонових і кислотних кольорах.
У поп-арті використовуються найнезвичайніші поєднання / Фото topdom
Приклади інтер'єру в стилі поп-арт
Поп-арт – незвичайне явище в дизайні інтер'єру / Фото topdom