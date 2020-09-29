Стиль поп-арт перейшов в інтер'єр квартир і будинків з образотворчого мистецтва. Його суть проста – це звичайний предмет, який легко перетворюється на мистецтво.

Що незвичайного в стилі поп-арт і як оформити в ньому житло, розповідає 24 канал.

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Поп-арт Зародився у 50-60-х роках XX століття в образотворчому мистецтві. Стиль швидко отримав популярність серед молоді та старшого покоління.

Особливості

Насичені, контрастні і кислотні кольори. Дует чорного і білого.

Мінімум меблів – висувні ліжка, вбудовані шафи, крісла-чаші.

Багато декоративних елементів у вигляді постерів, афіш, портретів зірок коміксів.

Використання побутових предметів у несподіваних цілях (наприклад, живі квіти у високих консервних банках).

Зонування простору за допомогою яскравого світла.

Поп-арту притаманні самі незвичайні комбінації​ / Фото topdom

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Колірна гама

Головні кольори поп-арту: білий, яскраво-червоний, чорний, кораловий, жовтий, синій, всі відтінки рожевого. Найчастіше використовується не більше трьох кольорів. Як акценти можуть бути предмети меблів, текстиль, декор. Підлогове покриття, стіни та стелю найбільш часто роблять у нейтральному відтінку.

Поп-арт любить яскраві кольори / Фото topdom

Меблі

Найпопулярніші предмети:

низькі столики

стільці незвичайної форма

невеликі диванчики

барні стійки

пуфи.

Вітаються незвичайні форми меблів і яскраві, кричущі кольори.

Меблі в поп-арті завжди оригінальні​ / Фото topdom

Оздоблення та матеріали

Стилю властиві глянцеві поверхні і блиск. Використовується скло, шкіра, метал. Для стін підбираються шпалери або декоративна штукатурка в яскравих кольорах. Стеля завжди має блиск і точкове світлодіодне освітлення. Підлогове покриття – ламінат, плитка, наливна підлога.

Блискучі поверхні – фішка поп-арту / Фото topdom

Декор

Поп-арту властиві яскраві плакати і постери, предмети із зображенням зірок, елементи в неонових і кислотних кольорах.

У поп-арті використовуються найнезвичайніші поєднання / Фото topdom

Приклади інтер'єру в стилі поп-арт

Поп-арт – незвичайне явище в дизайні інтер'єру / Фото topdom