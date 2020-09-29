Стиль поп-арт перешел в интерьер квартир и домов из изобразительного искусства. Его суть проста – это обычный предмет, который легко превращается в искусство.

Что необычного в стиле поп-арт и как оформить в нем жилье, рассказывает 24 канал.

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Поп-арт Зародился в 50-60-х годах XX столетия в изобразительном искусстве. Стиль быстро получил популярность среди молодежи и старшего поколения.

Особенности

Насыщенные, контрастные и кислотные цвета. Дуэт черного и белого.

Минимум мебели – выдвижные кровати, встроенные шкафы, кресла-чаши.

Много декоративных элементов в виде постеров, афиш, портретов звезд комиксов.

Использование бытовых предметов в неожиданных целях (например, живые цветы в высоких консервных банках).

Зонирование пространства с помощью яркого света.

Поп-арту присущи самые необычные комбинации / Фото topdom

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Цветовая гамма

Главные цвета поп-арта: белый, ярко-красный, черный, коралловый, желтый, синий, все оттенки розового. Чаще всего используется не более трех цветов. В качестве акцентов могут быть предметы мебели, текстиль, декор. Напольное покрытие, стены и потолок наиболее часто делают в нейтральном оттенке.

Поп-арт любит яркие цвета / Фото topdom

Мебель

Самые популярные предметы:

низкие столики

стулья необычной форма

небольшие диванчики

барные стойки

пуфы.

Приветствуются необычные формы мебели и яркие, кричащие цвета.

Мебель в поп-арте всегда оригинальна / Фото topdom

Отделка и материалы

Стилю присущи глянцевые поверхности и блеск. Используется стекло, кожа, металл. Для стен подбираются обои или декоративная штукатурка в ярких цветах. Потолок всегда имеет блеск и точечное светодиодное освещение. Напольное покрытие – ламинат, плитка, наливной пол.

Блестящие поверхности – фишка поп-арта / Фото topdom

Декор

Поп-арту свойственны яркие плакаты и постеры, предметы с изображением звезд, элементы в неоновых и кислотных цветах.

В поп-арте используются самые необычные сочетания / Фото topdom

Примеры интерьера в стиле поп-арт

Поп-арт – необычное явление в дизайне интерьера / Фото topdom