Поп-арт в интерьере квартиры: особенности и яркие примеры
Стиль поп-арт перешел в интерьер квартир и домов из изобразительного искусства. Его суть проста – это обычный предмет, который легко превращается в искусство.
Что необычного в стиле поп-арт и как оформить в нем жилье, рассказывает 24 канал.
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Поп-артЗародился в 50-60-х годах XX столетия в изобразительном искусстве. Стиль быстро получил популярность среди молодежи и старшего поколения.
Особенности
- Насыщенные, контрастные и кислотные цвета. Дуэт черного и белого.
- Минимум мебели – выдвижные кровати, встроенные шкафы, кресла-чаши.
- Много декоративных элементов в виде постеров, афиш, портретов звезд комиксов.
- Использование бытовых предметов в неожиданных целях (например, живые цветы в высоких консервных банках).
- Зонирование пространства с помощью яркого света.
Поп-арту присущи самые необычные комбинации / Фото topdom
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Цветовая гамма
Главные цвета поп-арта: белый, ярко-красный, черный, коралловый, желтый, синий, все оттенки розового. Чаще всего используется не более трех цветов. В качестве акцентов могут быть предметы мебели, текстиль, декор. Напольное покрытие, стены и потолок наиболее часто делают в нейтральном оттенке.
Поп-арт любит яркие цвета / Фото topdom
Мебель
Самые популярные предметы:
- низкие столики
- стулья необычной форма
- небольшие диванчики
- барные стойки
- пуфы.
Приветствуются необычные формы мебели и яркие, кричащие цвета.
Мебель в поп-арте всегда оригинальна / Фото topdom
Блестящие поверхности – фишка поп-арта / Фото topdom
Декор
Поп-арту свойственны яркие плакаты и постеры, предметы с изображением звезд, элементы в неоновых и кислотных цветах.
В поп-арте используются самые необычные сочетания / Фото topdom
Примеры интерьера в стиле поп-арт
Поп-арт – необычное явление в дизайне интерьера / Фото topdom