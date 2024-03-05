Ринок пожвавлюють певні категорії покупців: що відбувається з попитом на нерухомість в Україні

З лютого на ринку спостерігається певне пожвавлення, але воно лише локальне, тобто на певних сегментах. Нерухомість найбільше купують певні категорії людей, які "роблять попит".

Більшість угод на ринку житлової нерухомості укладають учасники державних програм, таких як "єОселя" і "єВідновлення", а також військовослужбовці чи членів їхніх сімей. Про це розповіла перша віцепрезидентка Cпілки фахівців нерухомого майна Лариса Ставинога.

Зверніть увагу Новий рівень комфорту: огляд клубного будинку Hyde Park у Львові

"Учасники держпрограм роблять ринок"

Цілковитого пожвавлення на ринку нерухомості в лютому немає. Є певна активізація в сегменті житлової нерухомості до 150 тисяч доларів, тому що його обирає цільова аудиторія покупців, які купують за державні кошти.

"Зараз дуже гарно працюють держпрограми "єОселя", "єВідновлення", виплати учасникам бойових дій і таке інше. Основний портрет покупця – саме учасники цих програм роблять ринок. Однак через обмеження щодо площі та строків введення в експлуатацію такого житла, вони пожвавлюють попит саме на таке житло. З іншого боку, ті, хто не підпадають під них, особливо там, де не дуже новий житловий фонд, попит набагато менший, і угод не дуже багато", – сказала експертка.

Зараз є попит на житло комфорт- та економкласу, тоді як елітна нерухомість "стоїть". Це пов'язано з тим, що великий відсоток потенційних покупців у цьому сегменті виїхали з країни.

Які ціни на оренду житла в Києві

Наразі середня ціна за оренду однокімнатної квартири в Києві становить близько 12 тисяч гривень. Ціни частково залежать від району, де розташоване житло.

Наприклад, у Деснянському районі однокімнатну квартиру можна орендувати приблизно за 7 тисяч гривень. Тим часом у Святошинському – ціна зросла до 9 тисяч гривень. Найдорожчим для орендування залишається Печерський район. Там винаймати квартиру з одною кімнатою в середньому коштує понад 26 тисяч гривень.