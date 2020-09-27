Світлі інтер'єри вже кілька років залишаються в трендах, але при їх оформленні важливо дотримуватися певних правил.

Яких помилок найчастіше допускаються у світлих інтер'єрах, розповідає 24 канал.

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Білий в усьому

Багато хто помилково вважає, що світлий інтер'єр – означає білий і оформляють житло повністю білим. Насправді існує безліч пастельних відтінків, які відмінно підходять для інтер'єру – це різні варіації сірого, бежевого і інших кольорів.

Білосніжний дизайн – красиво, але непрактично / Фото mirdizajna

Все в одному відтінку

Коли ви вибрали основний колір інтер'єру, до нього слід додати інші відтінки і півтони, щоб житло не було нудним і незабаром не набридло.

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Фактура

Фактурні матеріали – обов'язковий пункт для цікавого інтер'єру. Плетені меблі, дерев'яні і металеві елементи, натуральні тканини – всі ці нюанси дозволять зробити житло затишним і свіжим.

Фактурні матеріали розбавлять світлий інтер'єр / Фото pufik

Акценти

У будь-якому інтер'єрі, в тому числі світлому, повинні бути кольорові акценти. Вони допоможуть підкреслити обрану гаму.

Яскраві акценти освіжать будь-яке житло / Фото decoretto

Темні кольори

Вкраплення темних деталей в інтер'єрі додасть жвавості світлим тонам. Важливо – не перестаратися.

Розбавте світлий інтер'єр темними деталями​ / Фото tomdom