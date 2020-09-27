Распространенные ошибки в светлых интерьерах
Светлые интерьеры уже несколько лет остаются в трендах, но при их оформлении важно придерживаться определенных правил.
Какие ошибки наиболее часто допускаются в светлых интерьерах, рассказывает 24 канал.
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Белый во всем
Многие ошибочно считают, что светлый интерьер – значит белый и оформляют жилье полностью белоснежным. На самом деле существует множество пастельных оттенков, которые отлично подходят для интерьера – это различные вариации серого, бежевого и других цветов.
Белоснежный дизайн – красиво, но непрактично / Фото mirdizajna
Все в одном оттенке
Когда вы выбрали основной цвет интерьера, к нему следует добавить другие оттенки и полутона, чтобы жилье не было скучным и вскоре не надоело.
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Фактура
Фактурные материалы – обязательный пункт для интересного интерьера. Плетеная мебель, деревянные и металлические элементы, натуральные ткани – все эти нюансы позволят сделать жилье уютным и свежим.
Фактурные материалы разбавят светлый интерьер / Фото pufik
Акценты
В любом интерьере, в том числе светлом, должны быть цветные акценты. Они помогут подчеркнуть выбранную гамму.
Яркие акценты освежат любое жилье / Фото decoretto
Темные цвета
Вкрапление темных деталей в интерьере придаст живости светлым тонам. Важно – не переусердствовать.
Разбавьте светлый интерьер темными деталями / Фото tomdom