Светлые интерьеры уже несколько лет остаются в трендах, но при их оформлении важно придерживаться определенных правил.

Какие ошибки наиболее часто допускаются в светлых интерьерах, рассказывает 24 канал.

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Белый во всем

Многие ошибочно считают, что светлый интерьер – значит белый и оформляют жилье полностью белоснежным. На самом деле существует множество пастельных оттенков, которые отлично подходят для интерьера – это различные вариации серого, бежевого и других цветов.

Белоснежный дизайн – красиво, но непрактично / Фото mirdizajna

Все в одном оттенке

Когда вы выбрали основной цвет интерьера, к нему следует добавить другие оттенки и полутона, чтобы жилье не было скучным и вскоре не надоело.

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Фактура

Фактурные материалы – обязательный пункт для интересного интерьера. Плетеная мебель, деревянные и металлические элементы, натуральные ткани – все эти нюансы позволят сделать жилье уютным и свежим.

Фактурные материалы разбавят светлый интерьер / Фото pufik

Акценты

В любом интерьере, в том числе светлом, должны быть цветные акценты. Они помогут подчеркнуть выбранную гамму.

Яркие акценты освежат любое жилье / Фото decoretto

Темные цвета

Вкрапление темных деталей в интерьере придаст живости светлым тонам. Важно – не переусердствовать.

Разбавьте светлый интерьер темными деталями / Фото tomdom